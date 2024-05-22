22 May 2024

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Состоялась встреча с Послами Норвегии и Швеции в Туркменистане

22 мая 2024 года в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась совместная встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой с Послом Королевства Норвегия в Туркменистане (с резиденцией в г. Осло) Джоном Микалом Квистадом и Послом Королевства Швеция в Туркменистане (с резиденцией в г. Стокгольм) Томасом Данестадом.

В ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы взаимодействия Туркменистана со скандинавскими странами в рамках Европейского Союза, в том числе в контексте инициативы ЕС «Global Gateway».

Стороны также выразили заинтересованность в развитии торгово-экономического сотрудничества и расширении контактов бизнес-кругов.

В числе перспективных направлений продвижения культурно-гуманитарного партнерства было отмечено проведение Дней культур, совместных выставок и иных культурно-массовых мероприятий.