فيديليس بارتنرشيب تفتتح مكتبًا لها في أبوظبي
ستمنح شركة "فيديليس الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا" شركة "فيديليس بارتنرشيب" إمكانية الوصول والقدرة على خدمة الأسواق الجديدة والعملاء والمستثمرين.UNITED ARAB EMIRATES, May 21, 2024 /EINPresswire.com/ -- أعلنت اليوم شركة "فيديليس بارتنرشيب"، وهي شركة عالمية رائدة في مجال التأمين وإدارة الاكتتاب، عن افتتاح مكتب لها في أبوظبي، وذلك في إطار خططها الطموحة للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
سيُشرف على قيادة المكتب الجديد السيد ماثيو وارين، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "فيديليس الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا"، إلى جانب السيد يوسف القارح الذي سيتولى منصب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الاكتتاب لشركة "فيديليس الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا".
يجلب وارين خبرة واسعة كونه الرئيس التنفيذي السابق لشركة "وان جلوبال" في الشرق الأوسط، بينما شغل القارح عددًا من المناصب التنفيذية العليا، حيث شغل مؤخرًا منصب نائب الرئيس التنفيذي لتأمين الشركات في شركة "شوري".
وأكّد ريتشارد كولسون، الرئيس التنفيذي للتأمين ونائب رئيس قسم الاكتتاب لمجموعة " فيديليس بارتنرشيب"، على أهمية هذا التوسع، قائلًا: "يُمثل افتتاح مكتبنا في أبوظبي تطورًا إيجابيًا آخرًا في خططنا الطموحة للتوسع، حيث يتيح لنا وصولًا مباشرًا إلى سوق نابض بالحياة مليء بفرص كبيرة لنمو الأعمال. كما يشكل جزءًا من التزامنا الراسخ بتوسيع شبكة خدماتنا بما يتناسب مع انتشار عملائنا ووسطائنا ومستثمرينا."
وأضاف: "نؤمن بأهمية التأمين كعاملٍ رئيسيٍّ في عملية التحول في مجال الطاقة، ونحن فخورون بدورنا الريادي في مساعدة عملائنا في كل من الطاقة التقليدية والمتجددة على مواجهة المخاطر والتعقيدات الفريدة في هذا المجال. ونرى في افتتاح مكتبنا الجديد فرصةً ممتازةً لتقديم خبرتنا المتخصصة لعملائنا في الشرق الأوسط."
من جانبه، أعرب ماثيو وارين، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "فيديليس الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا"، عن حماسه لقيادة المكتب الجديد، قائلًا: "اكتسبت فيديليس بارتنرشيب سمعةً مرموقةً على الصعيد العالمي خاصةً فيما يتعلق بإدارة المخاطر المعقدة. ويُمثّل هذا التوسع فرصة استثنائية لجلب هذه القدرات إلى أسواقٍ ومستثمرين جددٍ في المنطقة. ونتطلع إلى لقاء شركائنا وعملائهم بشكلٍ شخصي وتعزيز حضورنا في أبوظبي والشرق الأوسط."
وأكّد يوسف القارح، الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الاكتتاب لشركة "فيديليس الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا"، على التزام الشركة بدعم عملائها في المنطقة، قائلًا: "يُجسد افتتاح مكتب فيديليس بارتنرشيب الجديد التزامنا الراسخ تجاه أبوظبي والمنطقة بأكملها. ونحن نتطلع إلى العمل بشكلٍ وثيقٍ مع فرقنا في لندن وبرمودا ودبلن للاستفادة من خبراتهم الواسعة وتقديم خدماتٍ متميزةٍ لعملائنا الحاليين والمستقبليين."
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نبذة عن فيديليس بارتنرشيب
تُعد فيديليس بارتنرشيب شركة عالمية رائدة في مجال التأمين وإدارة الاكتتاب، وهي ذات ملكية خاصة، يقع مقرها الرئيسي في برمودا. وتتمتع فيديليس بارتنرشيب بمكانة مرموقة كمكتتب عالمي في مجال تأمين الممتلكات، والتأمين المُفصَّل والتأمين التخصصي، ومنتجات إعادة التأمين. وتُعد فيديليس بارتنرشيب واحدة من أكبر شركات إدارة الاكتتاب على مستوى العالم، وتشمل عملياتها أيضًا إعادة التأمين الخارجي، ومعالجة المطالبات، وإدارة التعرض للخطر، وتحليل المحافظ. كما ترعى فيديليس بارتنرشيب وتحتضن شركات إدارة الوكلاء العامين المتخصصين من خلال منصتها "باين ووك". وتُدار فيديليس بارتنرشيب بشكل منفصل عن ملكية وإدارة مجموعة فيديليس للتأمين، مما يضمن استقلاليتها وتركيزها على احتياجات عملائها. يمكن العثور على معلومات إضافية بخصوص فيديليس بارتنرشيب على www.fidelispartnership.com.
Yasmine Abdelkhalek
FTI Consulting
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