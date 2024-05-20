20 May 2024

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О встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана в Туркменистане

Сегодня, 20 мая, состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Туркменистане Али Моджтаба Рузбехани, в ходе которой вновь были выражены соболезнования в связи с гибелью Президента Ирана Сейеда Эбрахима Раиси, Министра иностранных дел Хоссеина Амира Абдоллахиана и других иранских официальных лиц в результате аварии вертолета.

С туркменской стороны было подчеркнуто, что эта трагедия болью отозвалась в сердцах всех туркменистанцев и была выражена готовность к оказанию необходимой помощи иранской стороне.