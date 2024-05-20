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Министр иностранных дел Туркменистана выразил соболезнования Министерству иностранных дел Ирана

20 May 2024

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Министр иностранных дел Туркменистана выразил соболезнования Министерству иностранных дел Ирана

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов направил свои соболезнования Министерству иностранных дел Исламской Республики Иран в связи с гибелью Министра иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиана в результате аварии вертолёта, произошедшей 19 мая текущего года в провинции Восточный Азербайджан Ирана.

В письменном послании, в частности, сказано, что Хосейн Амир Абдоллахиан, навсегда останется в памяти народов как дипломат, внесший большой вклад в укрепление регионального и глобального мира.

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Министр иностранных дел Туркменистана выразил соболезнования Министерству иностранных дел Ирана

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