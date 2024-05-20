Сообщение для СМИ
20 May 2024
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Сообщение для СМИ
Туркменистан готов оказать помощь в связи с аварией вертолёта в Иране.
В Туркменистане с глубокой озабоченностью восприняли весть об аварии вертолёта в Иране, на борту которого находились Президент страны Эбрахим Раиси и другие высокопоставленные официальные лица.
Как сообщалось ранее, Туркменистан окажет всю необходимую в этом случае помощь Ирану, братскому народу соседней страны.
Туркменская сторона с беспокойством следит за ситуацией и в этой связи находится в постоянном контакте с дипломатической службой Исламской Республики.
Пресс-служба МИД Туркменистана.