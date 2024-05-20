20 May 2024

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Сообщение для СМИ

Туркменистан готов оказать помощь в связи с аварией вертолёта в Иране.

В Туркменистане с глубокой озабоченностью восприняли весть об аварии вертолёта в Иране, на борту которого находились Президент страны Эбрахим Раиси и другие высокопоставленные официальные лица.

Как сообщалось ранее, Туркменистан окажет всю необходимую в этом случае помощь Ирану, братскому народу соседней страны.

Туркменская сторона с беспокойством следит за ситуацией и в этой связи находится в постоянном контакте с дипломатической службой Исламской Республики.

Пресс-служба МИД Туркменистана.