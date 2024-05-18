18 May 2024

125

Международная конференция министров культуры, посвящённая 300-летнему юбилею со дня рождения Махтумкули Фраги

С 17 по 18 мая 2024 года в конференц-зале столичного отеля «Ýyldyz» состоялась Международная конференция на уровне министров культуры зарубежных государств, посвящённая 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Востока Махтумкули Фраги.

Участие в двухдневном Форуме, приняли руководители и представители авторитетных международных организаций, в том числе Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС), Содружества Независимых Государств (СНГ), заместитель председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Шэнь Юэюэ, а также делегации из ряда стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Ирана, Катара, Китая, Республики Корея, Малайзии, Турции, Японии и др. В числе приглашённых гостей – члены Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО государств-членов Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), 10-е заседание которых состоялось в Ашхабаде 16 мая 2024 года.

До начала пленарного заседания многочисленные участники Форума смогли ознакомиться с организованной в фойе здания выставкой.

Как отмечалось в прозвучавших выступлениях гостей, величие каждого народа во многом определяют выдающиеся, многогранные личности. О международном признании поэтико-философского наследия Махтумкули Фраги как важной составляющей культурной сок­ровищницы всего человечества свидетельствовало включение в мае 2023 года коллекции его рукописей в Международный список программы Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) «Память мира». 300-летний юбилей Махтумкули Фраги также внесён в Список знаменательных дат ЮНЕСКО на период 2024–2025 годов, что стало убедительным свидетельством международного значения творчества выдающегося туркменского поэта-классика. Также в ознаменование 300-летия со дня рождения титана муд­рости и гения художественного слова Махтумкули Фраги, стихотворения которого всегда были воззванием к дружбе, братству, единству, мирному сосуществованию и гуманизму, Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) объявила нынешний год «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира – Махтумкули Фраги».

Пользуясь случаем, собравшиеся выразили искреннюю признательность Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Герою-Аркадагу за высокий организационный уровень проводимых торжеств в честь 300-летнего юбилея выдающегося поэта и мыслителя Востока, а также масштабную работу по расширению международного сотрудничества, укреплению традиционных уз дружбы и братства между народами, популяризацию национального достояния, общих культурных и духовно-нравственных ценностей.

На второй день Форум продолжил свою работу в рамках четырёх тематических секций, посвящённых жизни и творчеству Махтумкули Фраги, его философским взглядам, роли великого поэта в мировой литературе и культуре, а также работе по популяризации его многогранного наследия во всём мире.