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Встреча с директором Регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы

17 May 2024

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Встреча с директором Регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы

17 мая 2024 года в рамках проведения в Ашхабаде мероприятий, приуроченных 300-летнему юбилею со дня рождения Махтумкули Фраги, состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с директором Регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы Амиром Пирич.

В рамках беседы была констатирована значимая роль Регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы в развитии дальнейшего сотрудничества Туркменистана и ЮНЕСКО по направлениям сохранения, популяризации историко-культурного и природного наследия, образования, спорта, цифровизации. Расширение партнерства в области археологии была отмечена в числе перспектив развития взаимодействия Туркменистана и ЮНЕСКО.

Собеседники затронули вопросы разработки регионального проекта «Наше наследие», инициированного Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым на Консультативной встрече Глав государств Центральной Азии.

Туркменская сторона подчеркнула важность активизации сотрудничества в рамках подписанного Рамочного соглашения между Правительством Туркменистана и ЮНЕСКО.

Стороны также обсудили предложение Туркменистана об открытии представительства ЮНЕСКО в Туркменистане и дальнейшие шаги для реализации данного вопроса.

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Встреча с директором Регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы

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