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Встреча с Председателем Национальной комиссии Турецкой Республики по делам ЮНЕСКО

16 May 2024

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Встреча с Председателем Национальной комиссии Турецкой Республики по делам ЮНЕСКО

16 мая 2024 года в рамках проведения в Ашхабаде 10-го совещания Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) состоялась встреча между Министром иностранных дел Туркменистана, Председателем Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Рашидом Мередовым с Председателем Национальной комиссии Турецкой Республики по делам ЮНЕСКО Оджалом Огузом.

В ходе беседы стороны констатировали плодотворное сотрудничество, установленное между странами в рамках ТЮРКСОЙ и ЮНЕСКО, в частности в контексте представления общих номинаций к Репрезентативному списку Нематериального культурного наследия человечества и других программ ЮНЕСКО.

Собеседники отметили, что включение празднования 300-летия со дня рождения поэта Махтумкули Фраги в 2024-2025 годах в Список знаменательных дат ЮНЕСКО является ярким подтверждением признания творчества великого туркменского поэта-классика и мыслителя в контексте культурно-гуманитарного международного сотрудничества и его влияния на формирование мирового культурного наследия.

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Встреча с Председателем Национальной комиссии Турецкой Республики по делам ЮНЕСКО

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