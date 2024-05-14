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Встреча в МИД Туркменистана с представителями Международной организации труда (МОТ)

14 May 2024

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Встреча в МИД Туркменистана с представителями Международной организации труда (МОТ)

14 мая 2024 года состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана М.Бяшимовой с представителями Международной организации труда (МОТ). В рамках встречи были рассмотрены вопросы реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита Помощника Генерального директора МОТ, регионального директора регионального офиса МОТ для Европы и Центральной Азии Беаты Андрес в феврале текущего года.

В ходе встречи стороны констатировали высокий уровень взаимодействия между Туркменистаном и МОТ на протяжении многих лет. В контексте развития сотрудничества, были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения диалога и налаживания связей на системной основе.

По мнению собеседников, став вторым комплексным документом между Туркменистаном и МОТ, «Дорожная карта мероприятий по сотрудничеству между Правительством Туркменистана и Международной организацией труда на 2024-2025 годы» определила ключевые направления взаимодействия и конкретные шаги на ближайшую перспективу.

Отдельной темой обсуждения стали вопросы подготовки делегации Туркменистана к предстоящей 112-й сессии Международной конференции труда.

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Встреча в МИД Туркменистана с представителями Международной организации труда (МОТ)

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