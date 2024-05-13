13 May 2024

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Встреча с председателем японо-туркменской межпарламентской группы дружбы Тошиаки Эндо

13 мая 2024 года в здании МИД Туркменистана состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с членами делегации японского парламента во главе с председателем японо-туркменской межпарламентской группы дружбы, членом Палаты представителей Парламента Японии Тошиаки Эндо.

Стороны обсудили направления развития сотрудничества между странами, акцентировав внимание на взаимодействии в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Важной темой обсуждения стало проведение в текущем году первого Саммита стран-участниц Диалога «Центральная Азия+Япония».

В ходе встречи собеседники также подчеркнули важную роль межпарламентских отношений, являющихся одним из ключевых направлений расширения партнерства между двумя странами. В этой связи была отмечена значимость деятельности туркмено-японской парламентской группы дружбы.