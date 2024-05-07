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В МИД Туркменистана состоялась встреча с главой Туркмено-Австрийского общества

07 May 2024

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В МИД Туркменистана состоялась встреча с главой Туркмено-Австрийского общества

7 мая 2024 года в МИД Туркменистана заместитель министра Мяхри Бяшимова встретилась с главой Туркмено-Австрийского общества Недой Бергер.

Стороны констатировали высокий уровень сотрудничества между Туркменистаном и Австрией, отметив плодотворное и эффективное взаимодействие в области культуры. В этом контексте, подчеркнута значимость мероприятий, в которых принимают активное участие представители культуры и искусства Туркменистана и Австрии. Ярким примером культурного диалога с участием Туркмено-Австрийского общества является регулярное проведение в Туркменистане Венского бала и концертов Туркмено-Австрийского симфонического оркестра «Галкыныш».

Собеседники также обсудили участие австрийской стороны в мероприятиях, посвященных 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

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В МИД Туркменистана состоялась встреча с главой Туркмено-Австрийского общества

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