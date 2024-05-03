03 May 2024

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В МИД Туркменистана состоялось первое заседание Стратегического консультативного совета «Туркменистан-ООН»

3 мая 2024 года в Министерстве иностранных дел Туркменистана в гибридном формате состоялось первое заседание Стратегического консультативного совета «Туркменистан-ООН».

В соответствии с программой заседание Совета проводилось в рамках двух сессий. В ходе первой сессии были обсуждены вопросы предстоящих шагов по подготовке Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между Туркменистаном и ООН (ЮНДАФ) на период 2026-2030 гг. Во второй сессии стороны обменялись мнениями по перспективам развития сотрудничества в области устойчивого развития, в том числе совместных проектов. В целях создания условий для системной работы также рассмотрен вопрос о разработке механизма взаимодействия в рамках Стратегического консультативного совета.

В ходе заседания была утверждена Дорожная карта по разработке новой Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между Туркменистаном и ООН на период 2026-2030 гг., а также рассмотрены 8 проектов в области молодежной политики, цифровизации, демографии, зеленой энергетики, изменения климата и в других сферах.

В завершение встречи состоялась церемония подписания документов в сфере охраны окружающей среды, здравоохранения, сельского хозяйства, а также в других важнейших направлениях: