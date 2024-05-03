Submit Release
News Search

There were 1,069 press releases posted in the last 24 hours and 394,998 in the last 365 days.

欧洲味觉艺术--果蔬杰作 "项目促进增强人体免疫防御能力

SHANGHAI, CHINA, May 3, 2024 /EINPresswire.com/ -- 当冬天的外衣褪去，春天的盎然生机浮现，是时候为身体补充 "维生素 C 战略 "了。在日常饮食中加入欧洲水果和蔬菜，有助于达到维生素 C 的日均需求量。

维生素 C 是以最佳状态迎接春天的重要盟友，它对人体细胞具有抗氧化和抗衰老作用。通过中和自由基，它有助于保护皮肤免受空气污染或阳光等外部因素的伤害。它还能促进胶原蛋白的合成，使皮肤更紧致、更有弹性。成年男性每天平均需要 75 毫克维生素 C，女性为 60 毫克，如果是孕妇或哺乳期妇女，则需要增加摄入量。水果和蔬菜是每天摄入适量维生素 C 的主要来源。事实上，维生素 C 主要存在于新鲜食物中，尤其是某些水果和蔬菜，如猕猴桃、橙子、草莓、橘子、柠檬、菠菜、西兰花、西红柿和辣椒。

每 100 克猕猴桃中含有 92.7 毫克维生素 C，几乎是同等重量橙子中维生素 C 含量的两倍，猕猴桃保持着这一记录。猕猴桃还富含膳食纤维、维生素 E、钾和各种微量元素，对促进肠道健康、控制血压和改善心血管功能有积极作用。

血橙还是维生素 C 的绝佳来源，其含量高于其他橙子。这种色彩缤纷的水果不仅富含维生素 C，还富含青花素。后者具有抗炎特性，似乎有助于降低坏胆固醇，保护肠胃健康和视力。

值得一提的是，每 150 克苹果中含有 7.5 毫克维生素 C。从营养角度来看，吃整个苹果比喝苹果汁更好，因为苹果的微量营养素主要集中在果皮中。苹果不仅含有维生素 C，还含有大量的水溶性纤维--果胶，有助于降低血液中的坏胆固醇含量，预防心血管疾病。苹果中的多酚具有抗氧化和消炎作用，能增强免疫系统，预防慢性疾病。此外，苹果还含有丰富的钾，有助于调节血压和保持心脏健康。

为了充分享受维生素 C 和其他微量营养素带来的益处，这些食物的存放时间不应超过 3-4 天，并应生吃或未煮熟时食用。

春天是万物复苏、生机勃勃的季节，也是调整饮食、增强体质的大好时机。现在就开始多吃欧洲水果和蔬菜吧！


关于 "新鲜出炉 "和意大利 CSO 的新闻
欧洲味觉艺术--水果和蔬菜杰作 "项目旨在推广和宣传高品质的欧洲水果和蔬菜，由意大利 CSO 和欧盟资助。以下意大利公司也参与了该项目： RK Growers、Mazzoni Group、Apofruit、Origine Group 和 Oranfrizer。
義大利水果和蔬菜服務中心（CSO）成立於1998年，是義大利的一個特別組織，致力於連結義大利國內從事果蔬生產和銷售的領先企業。組織成員包括果蔬供應鏈各個環節的重要企業，從包裝、物流、加工、機械到分銷。CSO的使命是為成員提供有效服務，以提高義大利果蔬行業的效率和競爭力。CSO是一個技術平臺，服務於整個義大利果蔬供應產業，透過促進經營者間的協同作用，提高整個產業的競爭力。CSO共有73個成員，角色如下：51家生產商，14個供應鏈成員，3個資助成員和5個支持機構。



由歐盟資助。本文中所表述的觀點和意見僅代表作者本人的觀點和意見，不必然反映歐盟或歐洲研究執行機構（REA）的觀點和意見。歐盟和授權機構也不對本文的觀點和意見負責。

Renato Pagani
SEC Newgate Italia Srl
+39 335 683 9561
renato.pagani@secnewgate.it

You just read:

欧洲味觉艺术--果蔬杰作 "项目促进增强人体免疫防御能力

Distribution channels: Agriculture, Farming & Forestry Industry, Beauty & Hair Care, Consumer Goods, Food & Beverage Industry, Healthcare & Pharmaceuticals Industry


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more