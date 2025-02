حلة الاحتفاء بجودة الفواكه والخضروات الأوروبية تقترب من نهايتها

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, January 31, 2025 / EINPresswire.com / -- رحلة الاحتفاء بجودة الفواكه والخضروات الأوروبية تقترب من نهايتهاشارك أكثر من مليوني مستهلك في أنشطة حملة "فريش أب يور لايف – فواكه وخضروات أوروبية عالية الجودة"اختتم مشروع "فريش أب يور لايف – فواكه وخضروات أوروبية عالية الجودة"، الذي قادته منظمة CSO Italy وتم تمويله بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي والشركات الإيطالية Apofruit، Cico-Mazzoni، Conserve Italia، Lagnasco Group، Oranfrizer، Origine Group و Salvi-Unacoa، بنجاح كبير. حققت الحملة نتائج رائعة على مدار ثلاث سنوات، حيث سجلت 140 مليون ظهور، وبلغت أكثر من مليوني مستهلك، وشاركت نحو 300 من المهنيين في هذا القطاع.بين عامي 2023 و2025، قدمت الحملة برنامجًا مكثفًا للتواصل والترويج لمنتجات الفواكه والخضروات الأوروبية في الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة. وقد منحت هذه المبادرة المستهلكين رحلة استثنائية لاستكشاف جذور الجودة والأصالة والنكهات التي تجعل من الفواكه والخضروات الأوروبية كنوزًا حقيقية في عالم الطهي.في الولايات المتحدة، ركزت الحملة على هدفين رئيسيين: تعريف المهنيين في القطاع بخصائص المنتجات الأوروبية الفريدة وتشجيع المستهلكين على اكتشاف التشكيلة المتنوعة التي تقدمها الحملة. ومن خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة الإعلانية التقليدية والرقمية، بلغت الحملة ذروتها بحملة إعلانية خارجية حيوية في ميدان "تايمز سكوير"، حيث أضاءت ألوان الفواكه والخضروات الأوروبية الساحة الشهيرة، ووصلت إلى جمهور يضم 4 ملايين من السكان والسياح والمهنيين.كما نظمت الحملة ثلاثة ندوات عبر الإنترنت بالتعاون مع طهاة ومؤثرين من قطاعات الطعام والكوكتيلات، مما أبرز المرونة المذهلة للمكونات التي تم الترويج لها. وقد استهدفت الحملة فئة الشباب بشكل خاص، حيث أتيحت لهم الفرصة لتذوق المنتجات بأنفسهم وتقديم ملاحظاتهم. شارك في هذه الأنشطة طلاب من جامعتين مرموقتين هما جامعة "يال" في كونيتيكت وجامعة "نورث إيسترن" في بوسطن، إضافة إلى "ممشى شاطئ فينيس" النابض بالحياة. إجمالًا، شارك أكثر من 18,000 شاب في هذه التجارب، مما أظهر تزايد اهتمامهم وفهمهم لفوائد تناول الفواكه والخضروات الطازجة.لم تقتصر الحملة على الولايات المتحدة فحسب؛ فقد شهدت الإمارات العربية المتحدة أنشطة حافلة على مدار ثلاث سنوات من التواصل الغني والمستمر. وركزت هذه الأنشطة بشكل أكبر على قطاع الأعمال (B2B)، حيث تم تنظيم فعالية صحفية سنوية جمعت أكثر من 210 من الإعلاميين وقادة الرأي في القطاع. كما تضمنت الحملة إعلانات في أبرز المنشورات المتخصصة والمشاركة في المعارض التجارية المحلية، وخاصة معرض "جلفود". علاوة على ذلك، أقيمت أربعة ورش عمل مخصصة لقطاع الأعمال بمشاركة أكثر من 60 شخصًا، تناولت ميزات المنتجات الأوروبية الفريدة.كانت "فريش أب يور لايف" أكثر من مجرد حملة ترويجية – لقد كانت احتفالًا بالتميز.رسمت المبادرة قصة ملهمة عن الشغف والتفاني والجودة التي لا تضاهى. عبر أكثر من 5,630 يومًا من تذوق المنتجات والعروض الترويجية في المتاجر عبر البلدين، أظهرت الحملة التزامها بالتميز. تذوق ما يزيد عن 1.2 مليون مستهلك هذه المنتجات المتميزة، بينما تأثر 3.6 مليون آخرون بأنشطة الحملة الترويجية.أخبار حول "فريش أب يور لايف" ومنظمة CSO Italyيهدف مشروع "فريش أب يور لايف" إلى الترويج والتعريف بالفواكه والخضروات عالية الجودة، ويتم تمويله من قبل CSO Italy والاتحاد الأوروبي. وتشارك الشركات الإيطالية التالية في المشروع: Apofruit Italia، Cico-Mazzoni، Conserve Italia، Lagnasco Group، Oranfrizer، Origine وUnacoa.تأسست CSO Italy في عام 1998 وتعد كيانًا فريدًا في إيطاليا يضم العديد من الشركات الرائدة في إنتاج وتسويق الفواكه والخضروات المحلية. كما تضم أعضاء متخصصين في مختلف مجالات سلسلة توريد الفواكه والخضروات، بما في ذلك التعبئة والتغليف، والخدمات اللوجستية، والمعالجة، والآلات، والتوزيع. تتمثل مهمة CSO Italy في تقديم خدمات مفيدة للأعضاء لتحسين كفاءة وتنافسية قطاع الفواكه والخضروات الإيطالي.المكتب الإعلامي:SEC Newgate ItaliaRenato.pagani@secnewgate.it – 335 6839561Giorgia.rizzi@secnewgate.it – 340 0010762بتمويل من الاتحاد الأوروبي. الآراء الواردة تعبر عن رأي المؤلف أو المؤلفين فقط ولا تعكس بالضرورة آراء الاتحاد الأوروبي أو الوكالة التنفيذية الأوروبية للبحث (REA). ولا يمكن تحميل الاتحاد الأوروبي أو الإدارة المانحة المسؤولية عنها.

