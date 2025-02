歐洲美食之旅：特別感謝中國大陸與台灣

TAIPEI, TAIWAN, February 1, 2025 / EINPresswire.com / -- 熱烈的歡迎與濃厚的興趣,這是為期三年的「The European Art of Taste – Fruit and Veg Masterpieces」項目圓滿落幕後的總結。費拉拉,2025年1月——“中國和台灣在這次旅程中是我們的卓越夥伴。通過與當地食品行業的分銷商和專業人士合作,我們成功將歐洲最優質的農產品帶到了中國與台灣的餐桌上,通過美食架起了一座重要的文化橋樑。” CSO Italy 的項目經理盧卡·馬里(Luca Mari)如此評價這場為期三年的歐洲宣傳活動的結束。該項目由歐盟和 CSO Italy 共同資助,主要目標是推廣歐洲的優質水果和蔬菜,特別是意大利的特色產品。多虧了中國和台灣消費者的熱情接納,我們得以將歐洲的原汁原味直接帶進當地的家庭,不僅分享了奇異果、蘋果和番茄的獨特風味,也傳遞了這些食材背後的文化遺產與傳統,讓它們更加與眾不同。歐洲的水果和蔬菜不僅在口感上是極品,同時還體現了可持續和環保的農業理念。這種理念在亞洲備受重視,因為健康與品質正成為越來越重要的關注點。這從公眾對活動、品鑒會和銷售點促銷活動的熱烈參與中可見一斑。他們不僅欣賞了奇異果、蘋果和番茄的獨特味道,還了解了它們背後的文化與傳統,這些都讓歐洲農產品更加特別。儘管這次活動已經結束,但與中國和台灣加強聯繫的努力不會止步於此。CSO Italy 將繼續推廣歐洲的文化與美味,希望鞏固已有的關係,並探索新的途徑,向世界分享歐洲的卓越農產品。關於「The European Art of Taste」與 CSO Italy 的資訊「The European Art of Taste – Fruit & Veg Masterpieces」項目旨在推廣與宣傳高品質的歐洲水果和蔬菜,由 CSO Italy 和歐盟資助。參與該項目的意大利公司包括:RK Growers、Mazzoni Group、Apofruit、Origine Group 和 Oranfrizer。CSO Italy 成立於1998年,是義大利唯一一家聯合眾多領先水果與蔬菜生產與行銷公司的組織。成員範圍涵蓋整個供應鏈的關鍵公司,涉及包裝、物流、加工、機械與分銷等領域。CSO Italy 的使命是為成員提供有價值的服務,提升義大利水果與蔬菜行業的效率與競爭力。該組織作為一個技術平台,服務於整個義大利水果與蔬菜供應鏈,通過業者間的協同作用增強其競爭力。CSO Italy 有73個成員,其中包括:51家生產商、14家供應鏈成員、3個資助成員以及5個支持機構。由歐盟資助。 然而,文中表達的觀點僅代表作者的個人意見,並不一定反映歐盟或歐洲研究執行局(REA)的立場。歐盟及相關管理部門對此不承擔任何責任。

