ヨーロッパの味の旅：日本への特別な感謝

TOKYO, JAPAN, February 1, 2025 / EINPresswire.com / -- 温かい歓迎と大きな関心、それが「The European Art of Taste – Fruit and Veg Masterpieces」プロジェクトが日本での3年間の活動を終えた結果として浮き彫りになったものです。「日本は、この旅において素晴らしいパートナーでした。現地の食品業界のディストリビューターや専門家との協力を通じて、ヨーロッパの最高品質の農産物を日本の食卓に直接届けることができ、食を通じた重要な文化の架け橋を築くことができました。」と、CSO Italyのプロジェクトマネージャーであるルカ・マリ氏は、日本における3年間の欧州キャンペーンの終了に際してコメントしました。このプロジェクトは、欧州連合とCSO Italyの共同出資により実施され、主な目的は、ヨーロッパの優れた果物や野菜を紹介し、その中でも特にイタリア産の製品に焦点を当てることでした。日本の消費者からの温かい歓迎のおかげで、ヨーロッパの本物の味を現地の家庭に直接届けることができ、キウイ、リンゴ、トマトの独特な味わいだけでなく、これらの食品を特別なものにしている文化的遺産や伝統も共有することができました。ヨーロッパの果物や野菜は、味覚の観点での優位性だけでなく、持続可能で環境に配慮した農業への取り組みを象徴しています。このアプローチは、日本でも非常に高い感度で受け入れられており、健康や品質への関心がますます重要視されるようになっています。その証拠に、多くの人々がイベント、試食会、販売店でのプロモーション活動に熱心に参加し、キウイ、リンゴ、トマトの独特な味わいだけでなく、それを支える文化的遺産や伝統も共に楽しんでいました。キャンペーンは終了しますが、日本との絆を強化する取り組みはこれからも続きます。CSO Italyは、ヨーロッパの文化と味を引き続き推進し、すでに築かれた関係をさらに強化し、ヨーロッパの優れた製品を世界に共有するための新たな道を模索していく予定です。The European Art of Taste プロジェクトと CSO Italy に関するニュースThe European Art of Taste – Fruit & Veg Masterpieces プロジェクトは、ヨーロッパ産の高品質な果物や野菜を推進し、情報を提供することを目的としており、CSO Italy と欧州連合の出資により実現されています。以下のイタリア企業がこのプロジェクトに参加しています:RK Growers、Mazzoni Group、Apofruit、Origine Group、Oranfrizer1998年に設立された CSO Italy は、イタリア国内の果物と野菜の生産および販売において、多くの主要企業を結集したユニークな組織です。会員には、包装、物流、加工、機械、流通など果物や野菜のサプライチェーンに特化した重要な企業も含まれています。CSO Italy の使命は、会員に有益なサービスを提供し、イタリアの果物・野菜業界をより効率的で競争力のあるものにすることです。CSO Italy には 73 の会員がおり、その内訳は、生産会員 51 社、サプライチェーン会員 14 社、支援会員 3 社、協力団体 5 社となっています。欧州連合の資金提供により実現されています。 ただし、ここに記載された見解は著者のみによるものであり、欧州連合または欧州研究執行機関(REA)の見解を必ずしも反映しているわけではありません。欧州連合および関係機関は、これに対していかなる責任も負いません。

