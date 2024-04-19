Годовой оборот inGroup: 205 млн В рейтинге Global 100
GUAYNABO, PUERTO RICO, UNITED STATES, April 19, 2024 /EINPresswire.com/ -- компания inGroup International достигла годового оборота 205 млн в 2023 году и заняла 46-ю строчку в рейтинге Global 100 наиболее успешных компаний в сфере прямых продаж, по версии издания Direct Selling News (DSN).
Список DSN Global 100 включает компании, работающие в сфере прямых продаж, с годовым оборотом свыше 100 млн, добровольно сообщающих о своих достижениях.
“Мощь каждого нашего ключевого бизнес-драйвера способствовала увеличению оборота с 135 млн в 2022 году до 205 млн в 2023 году, - рассказывает Энтони Варваро, Операционный и финансовый директор inGroup. - Активация и удержание Членов Клуба и Партнёров сохранялись на высоком уровне, а число бронирований Членов Клуба растёт ещё большими темпами”.
В 2024 году рост и положительный импульс inGroup продолжают увеличиваться.
“Март стал очередным рекордом, продемонстрировав ещё больший рост показателей доходности, - говорит Франк Кодина, Сооснователь и Генеральный Содиректор inGroup. - Это свидетельство укрепления нашей уверенности на глобальном рынке по мере того, как мы предлагаем ещё большие преимущества в рамках наших предложений Членства и Партнёрства”.
Рост активности наших Партнёров привёл к увеличению числа офлайн- и онлайн-мероприятий “ALL IN 24” по всему миру.
“В этом году мероприятия посетили уже тысячи Партнёров, а сейчас ещё даже не конец года! - говорит Майкл Хатчисон, Сооснователь и Генеральный Содиректор inGroup. - Билеты на предстоящие мероприятия в Англии, Казахстане, Германии, Украине и Пуэрто-Рико уже распроданы, и интерес всё увеличивается!”
Об inGroup International и inCruises
inCruises - подразделение inGroup International, один из крупнейших в мире туристических клубов по подписке. С момента основания в 2016 году inCruises насчитывает более одного миллиона Членов Клуба и Партнёров из более 200 стран мира. Система inStays, появившаяся в 2022 году, предоставляет Членам Клуба доступ к 200 тысячам круизов, отелей и курортов. Члены Клуба inCruises могут зарабатывать Бонусные Баллы, чтобы использовать их при бронировании круизов, отелей и курортов на сайте inCruises, работающем на 17 языках.
inGroup вносит ощутимый вклад в жизни своих Членов Клуба и предлагает своей растущей команде Партнёров возможности для бизнеса мирового класса. Членство в Клубе inCruises распространяется исключительно силами Независимых Партнёров, которые могут зарабатывать компенсацию за то, что делятся информацией об эксклюзивных преимуществах Членства в Клубе с другими.
inGroup International делает всё возможное, чтобы оставаться примерным членом международного сообщества, и активно поддерживает Mercy Ships и другие благотворительные инициативы. Чтобы узнать больше, зайдите на сайт in.Group или inCruises.com.
Beatriz Diaz
Список DSN Global 100 включает компании, работающие в сфере прямых продаж, с годовым оборотом свыше 100 млн, добровольно сообщающих о своих достижениях.
“Мощь каждого нашего ключевого бизнес-драйвера способствовала увеличению оборота с 135 млн в 2022 году до 205 млн в 2023 году, - рассказывает Энтони Варваро, Операционный и финансовый директор inGroup. - Активация и удержание Членов Клуба и Партнёров сохранялись на высоком уровне, а число бронирований Членов Клуба растёт ещё большими темпами”.
В 2024 году рост и положительный импульс inGroup продолжают увеличиваться.
“Март стал очередным рекордом, продемонстрировав ещё больший рост показателей доходности, - говорит Франк Кодина, Сооснователь и Генеральный Содиректор inGroup. - Это свидетельство укрепления нашей уверенности на глобальном рынке по мере того, как мы предлагаем ещё большие преимущества в рамках наших предложений Членства и Партнёрства”.
Рост активности наших Партнёров привёл к увеличению числа офлайн- и онлайн-мероприятий “ALL IN 24” по всему миру.
“В этом году мероприятия посетили уже тысячи Партнёров, а сейчас ещё даже не конец года! - говорит Майкл Хатчисон, Сооснователь и Генеральный Содиректор inGroup. - Билеты на предстоящие мероприятия в Англии, Казахстане, Германии, Украине и Пуэрто-Рико уже распроданы, и интерес всё увеличивается!”
Об inGroup International и inCruises
inCruises - подразделение inGroup International, один из крупнейших в мире туристических клубов по подписке. С момента основания в 2016 году inCruises насчитывает более одного миллиона Членов Клуба и Партнёров из более 200 стран мира. Система inStays, появившаяся в 2022 году, предоставляет Членам Клуба доступ к 200 тысячам круизов, отелей и курортов. Члены Клуба inCruises могут зарабатывать Бонусные Баллы, чтобы использовать их при бронировании круизов, отелей и курортов на сайте inCruises, работающем на 17 языках.
inGroup вносит ощутимый вклад в жизни своих Членов Клуба и предлагает своей растущей команде Партнёров возможности для бизнеса мирового класса. Членство в Клубе inCruises распространяется исключительно силами Независимых Партнёров, которые могут зарабатывать компенсацию за то, что делятся информацией об эксклюзивных преимуществах Членства в Клубе с другими.
inGroup International делает всё возможное, чтобы оставаться примерным членом международного сообщества, и активно поддерживает Mercy Ships и другие благотворительные инициативы. Чтобы узнать больше, зайдите на сайт in.Group или inCruises.com.
Beatriz Diaz
inGroup International
email us here
Visit us on social media:
Facebook
LinkedIn
Instagram