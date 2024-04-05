По данным inGroup International, более 10 тысяч Партнеров компании ежемесячно пользуются бесплатным Членством
GUAYNABO, PUERTO RICO, UNITED STATES, April 5, 2024 /EINPresswire.com/ -- “Поощрение в виде бесплатного Членства - простое и очень выгодное, - говорит Даг Корригэн, Директор по маркетингу inGroup. - Ежемесячный платёж за Членство $100 отменяется для Партнёров, которые привели пятерых платящих Членов Клуба. Такие Партнёры получают также и 200 Бонусных Баллов в месяц, если эти пять Членов Клуба продолжают платить ежемесячные взносы. Эти Баллы можно использовать в соотношении один балл к одному доллару США для бронирования круизов, отелей и курортов на сайте inCruises. Партнёр, который сохраняет этот статус в течение года, экономит $1200, получает 2400 Бонусных Баллов и резко повышает свои шансы увидеть мир!”
“За три месяца с начала года вознаграждение бесплатное Членство сэкономило нашей команде Партнёров по всему миру более $2 млн на платежах за Членство и предоставило возможность сэкономить более $4 млн на путешествиях! - рассказывает Энтони Варваро, Операционный и финансовый директор inGroup. - Просто потрясающе, насколько успешно с помощью этого вознаграждения Партнёрам удаётся менять жизни всё большего числа людей к лучшему”.
С момента основания inGroup и до 29 февраля 2024 года бесплатное Членство сэкономило Партнёрам inCruises более $43 млн на ежемесячных платежах за Членство, предоставив возможность сэкономить более $86 млн на путешествиях. За это время 43032 различных Партнёра inCruises получили вознаграждение бесплатное Членство минимум за один месяц.
Чтобы узнать подробности о вознаграждении бесплатное Членство, пройдите по ссылке.
Об inGroup International и inCruises
inCruises - подразделение inGroup International и один из крупнейших в мире клубов путешественников, работающих по подписке. С момента основания в 2016 году inCruises достигла более одного миллиона Членов Клуба и Партнёров из более 200 стран мира. Платформа inStays была открыта в 2022 году и предоставляет Членам Клуба доступ к выбору из 200 тысяч круизов, отелей и курортов. Члены Клуба inCruises имеют возможность зарабатывать Бонусные Баллы, которые они могут использовать при бронировании круизов, отелей и курортов на сайте inCruises, доступном на 17 языках.
inGroup вносит измеримый вклад в жизни своих Членов Клуба и предоставляет возможности для бизнеса мирового класса своей растущей команде Партнёров. Членство в Клубе inCruises увеличивает свою численность исключительно благодаря усилиям независимых реферальных Партнёров, которые могут зарабатывать компенсацию за то, что делятся эксклюзивными преимуществами Членства в Клубе с другими.
inGroup International является законопослушным и ответственным членом мирового сообщества и активно поддерживает деятельность Mercy Ships и другие гуманитарные инициативы. Для получения дополнительной информации посетите in.Group и inCruises.com.
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Beatriz Diaz
“За три месяца с начала года вознаграждение бесплатное Членство сэкономило нашей команде Партнёров по всему миру более $2 млн на платежах за Членство и предоставило возможность сэкономить более $4 млн на путешествиях! - рассказывает Энтони Варваро, Операционный и финансовый директор inGroup. - Просто потрясающе, насколько успешно с помощью этого вознаграждения Партнёрам удаётся менять жизни всё большего числа людей к лучшему”.
С момента основания inGroup и до 29 февраля 2024 года бесплатное Членство сэкономило Партнёрам inCruises более $43 млн на ежемесячных платежах за Членство, предоставив возможность сэкономить более $86 млн на путешествиях. За это время 43032 различных Партнёра inCruises получили вознаграждение бесплатное Членство минимум за один месяц.
Чтобы узнать подробности о вознаграждении бесплатное Членство, пройдите по ссылке.
Об inGroup International и inCruises
inCruises - подразделение inGroup International и один из крупнейших в мире клубов путешественников, работающих по подписке. С момента основания в 2016 году inCruises достигла более одного миллиона Членов Клуба и Партнёров из более 200 стран мира. Платформа inStays была открыта в 2022 году и предоставляет Членам Клуба доступ к выбору из 200 тысяч круизов, отелей и курортов. Члены Клуба inCruises имеют возможность зарабатывать Бонусные Баллы, которые они могут использовать при бронировании круизов, отелей и курортов на сайте inCruises, доступном на 17 языках.
inGroup вносит измеримый вклад в жизни своих Членов Клуба и предоставляет возможности для бизнеса мирового класса своей растущей команде Партнёров. Членство в Клубе inCruises увеличивает свою численность исключительно благодаря усилиям независимых реферальных Партнёров, которые могут зарабатывать компенсацию за то, что делятся эксклюзивными преимуществами Членства в Клубе с другими.
inGroup International является законопослушным и ответственным членом мирового сообщества и активно поддерживает деятельность Mercy Ships и другие гуманитарные инициативы. Для получения дополнительной информации посетите in.Group и inCruises.com.
##
Beatriz Diaz
inGroup International
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