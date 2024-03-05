inGroup International: растущая прибыль на протяжении четырех лет подряд
GUAYNABO, PUERTO RICO, UNITED STATES, March 5, 2024 /EINPresswire.com/ -- inGroup International была недавно отмечена среди групп компаний, демонстрирующих растущую прибыль на протяжении четырех лет подряд.
Эта информация опубликована отраслевым изданием Direct Selling News (DSN), известным своими точными наблюдениями бизнес-тенденций и показателей деятельности многочисленных компаний.
Данные DSN подчёркивают непредсказуемые экономические условия последних четырёх лет. И в этих условиях, по данным DSN, inGroup стала одной из 22 компаний, которые демонстрировали растущую прибыль всё это время.
Операционный директор inGroup Энтони Варваро так прокомментировал эти наблюдения: "Мы очень гордимся тем, что inGroup демонстрирует ежегодный рост с момента своего основания в 2016 году. Мы очень благодарны DSN за признание наших достижений за последние четыре года. В 2020-2022 годах ковид безусловно создал огромные трудности для туристических компаний. В это время мы приняли решение продолжать инвестировать в наших Членов Клуба и Партнёров, что сейчас продолжает окупаться".
Варваро также сделал акцент на направлении развития компании: "Туристическая отрасль меняется быстрее, чем когда-либо. Это означает как и новые возможности, так и новые испытания. В ответ мы создаём больше преимуществ для наших действующих и будущих клиентов и уверены в том, что это станет основанием ещё более продолжительного роста".
Сооснователь и Генеральный Содиректор inGroups Франк Кодина сказал: “Наш продолжительный рост является результатом нашей уникальной концепции, работы преданной команды, приверженности наших Членов Клуба и наших неутомимых Партнёров. Мы гордимся тем, что включены в список DSN, что подчёркивает нашу значимость среди участников отрасли”.
Об inCruises и inGroup International
inCruises - подразделение inGroup International и один из крупнейших в мире туристических клубов по подписке. С момента основания в 2016 году число Членов Клуба и Партнёров в более чем 200 странах мира превысило один миллион. Платформа inStays была запущена в 2022 году, чтобы предоставить Членам Клуба доступ к выбору из 200 тысяч круизов, отелей и курортов. Члены Клуба inCruises могут зарабатывать Бонусные Баллы для бронирования круизов, отелей и курортов на сайте inCruises, работающем на 17 языках.
inGroup вносит заметный вклад в жизни Членов Клуба и предоставляет возможности для бизнеса мирового класса своим растущим командам Партнёров. Численность Членов Клуба inCruises растёт исключительно за счёт усилий независимых реферальных Партнёров, которые могут зарабатывать компенсации за то, что делятся эксклюзивными преимуществами Членства с другими.
inGroup International является законопослушным юридическим лицом и активно поддерживает деятельность фонда Mercy Ships и другие благотворительные инициативы. Для получения дополнительной информации зайдите на сайт in.Group и inCruises.com.
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Beatriz Diaz
Эта информация опубликована отраслевым изданием Direct Selling News (DSN), известным своими точными наблюдениями бизнес-тенденций и показателей деятельности многочисленных компаний.
Данные DSN подчёркивают непредсказуемые экономические условия последних четырёх лет. И в этих условиях, по данным DSN, inGroup стала одной из 22 компаний, которые демонстрировали растущую прибыль всё это время.
Операционный директор inGroup Энтони Варваро так прокомментировал эти наблюдения: "Мы очень гордимся тем, что inGroup демонстрирует ежегодный рост с момента своего основания в 2016 году. Мы очень благодарны DSN за признание наших достижений за последние четыре года. В 2020-2022 годах ковид безусловно создал огромные трудности для туристических компаний. В это время мы приняли решение продолжать инвестировать в наших Членов Клуба и Партнёров, что сейчас продолжает окупаться".
Варваро также сделал акцент на направлении развития компании: "Туристическая отрасль меняется быстрее, чем когда-либо. Это означает как и новые возможности, так и новые испытания. В ответ мы создаём больше преимуществ для наших действующих и будущих клиентов и уверены в том, что это станет основанием ещё более продолжительного роста".
Сооснователь и Генеральный Содиректор inGroups Франк Кодина сказал: “Наш продолжительный рост является результатом нашей уникальной концепции, работы преданной команды, приверженности наших Членов Клуба и наших неутомимых Партнёров. Мы гордимся тем, что включены в список DSN, что подчёркивает нашу значимость среди участников отрасли”.
Об inCruises и inGroup International
inCruises - подразделение inGroup International и один из крупнейших в мире туристических клубов по подписке. С момента основания в 2016 году число Членов Клуба и Партнёров в более чем 200 странах мира превысило один миллион. Платформа inStays была запущена в 2022 году, чтобы предоставить Членам Клуба доступ к выбору из 200 тысяч круизов, отелей и курортов. Члены Клуба inCruises могут зарабатывать Бонусные Баллы для бронирования круизов, отелей и курортов на сайте inCruises, работающем на 17 языках.
inGroup вносит заметный вклад в жизни Членов Клуба и предоставляет возможности для бизнеса мирового класса своим растущим командам Партнёров. Численность Членов Клуба inCruises растёт исключительно за счёт усилий независимых реферальных Партнёров, которые могут зарабатывать компенсации за то, что делятся эксклюзивными преимуществами Членства с другими.
inGroup International является законопослушным юридическим лицом и активно поддерживает деятельность фонда Mercy Ships и другие благотворительные инициативы. Для получения дополнительной информации зайдите на сайт in.Group и inCruises.com.
###
Beatriz Diaz
inGroup International
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