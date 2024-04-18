تعلن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عن فتح باب الترشح لجائزة السميط للتنمية الأفريقية في مجال الصحة لعام 2024
KUWAIT CITY, KUWAIT, April 18, 2024 /EINPresswire.com/ -- أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي اليوم عن فتح باب الترشح لجائزة السميط للتنمية الأفريقية في التعليم لعام 2024. حيث تُمنح هذه الجائزة المرموقة، التي تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي، سنويًا للأفراد أو المؤسسات التي قدمت مساهمات كبيرة في النهوض بأحد المجالات الثلاثة، التعليم والصحة والأمن الغذائي في أفريقيا.
حيث سُميت جائزة السميط تكريمًا للراحل الدكتور/ عبد الرحمن السميط، طبيب كويتي كرس حياته لمساعدة الفقراء في أفريقيا. كما تأسست الجائزة عام 2015 بناءً على طلب أمير الكويت الراحل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
ويرأس مجلس أمناء جائزة السميط وزير الخارجية الكويتي، حيث يتألف مجلس الأمناء من قيادات من مؤسسة غيتس ومنظمة الأغذية والزراعة واليونسكو والوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويُعتبر الدكتور/ جون نكينجاسونج الذي يعمل الآن أيضًا في مجلس الأمناء من الحاصلين الجدد على الجائزة. وتشمل المؤسسات الفائزة مؤسسة التكنولوجيا الزراعية والمركز الأفريقي للتميز في علم جينوم الأمراض المعدية.
تٌعتبر الصحة مجال الجائزة الرئيسي لعام 2024 وستُمنح للأفراد أو المؤسسات الذين حققوا تقدمًا كبيرًا من خلال مشاريعهم أو مبادراتهم البحثية في واحد أو أكثر من المجالات التالية (أو المجالات الأخرى ذات الصلة):
• مكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية السائدة في أفريقيا ومعالجة الأمراض الحيوانية المنشأ.
• توفير الكوادر الطبية لأنظمة الرعاية الصحية الوطنية (بما في ذلك الأطباء والمسعفين وطاقم التمريض)، وكذلك الأدوية والمعدات الصيدلانية والطبية.
• بناء القدرات الوطنية في مجال البحث الطبي والتعليم الطبي والكوادر الطبية.
• تطوير وصيانة المرافق الطبية الوطنية.
• تطوير وتنفيذ سياسات صحية وطنية فعالة.
يشمل المرشحون المؤهلون ما يلي:
• المنظمات والمؤسسات البحثية التي ساهمت مبادراتها وبرامجها بشكل كبير في حل التحديات الصحية في أفريقيا.
• الباحثون المتميزون المٌرشحين من قبل مؤسساتهم وزملاؤهم.
يلزم تلقي طلبات الترشح في أو قبل 30 يونيو 2024.
ولمعرفة المزيد من المعلومات حول الجائزة وكيفية الترشح، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لجائزة السميط:
www.alsumaitprize.org/nominations
Prize info
Kuwait Foundation for Advancement of Sciences
alsumaitprize@kfas.org.kw
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