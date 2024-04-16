KLEVV تكشف عن محرك الأقراص الصلبة CRAS C925 GEN4 M.2 المزود بتقنية التخزين المتقدمة
ترقية مثالية لمحرك الأقراص الصلبة M.2 للأجهزة النحيفة والصغيرة مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والصغيرة وأجهزة PS5HONG KONG, April 16, 2024 /EINPresswire.com/ -- KLEVV، العلامة التجارية الرائدة في مجال الذاكرة والتخزين لعلامة Essencore التجارية، تقديم محرك الأقراص الصلبة CRAS C925 Gen4 M.2 الجديد تمامًا، وهو حل تخزين فائق للألعاب وإنشاء المحتوى.
أداء فائق السرعة لألعاب مثالية وأعمال الإبداع
يستفيد محرك الأقراص الصلبة CRAS C925 M.2 من واجهة PCI Express® Gen4 x4 المتطورة وبروتوكول NVMe™ 1.4 لتوفير سرعات نقل بيانات مذهلة، مما يقلل كثيرًا من أوقات التحميل، ويعزز تجربة الحوسبة الشاملة. حل مثالي للاعبين ومنشئي المحتوى ومحترفي تقنية المعلومات ممن يطلبون سرعات قراءة/كتابة فائقة، فهو حل يتميز بسرعات قراءة متسلسلة تصل إلى 7400 ميجابايت/ثانية، مما يضمن الوصول السريع إلى البيانات وتجربة استخدام سلسة عبر مختلف التطبيقات المطلوبة. كما أنه يوفر قراءة/كتابة عشوائية بدقة 4K تصل إلى 700K/1000K (IOPS) على التوالي.
تبريد مبتكر ومتانة لتحقيق أعلى مستويات الأداء
يتميز CRAS C925 بمبدد حرارة ألومنيوم إضافي اختياري للتركيب المجاني، ويخفض درجة الحرارة بنسبة تصل إلى 12%، مما يوفر الأداء الأمثل وطول العمر. إن بنية تصميم NAND IC أحادية الجانب لـ CRAS C925 تجعله مناسبًا تمامًا للأجهزة النحيفة والصغيرة كأجهزة الكمبيوتر المحمولة والصغيرة ووحدات تحكم PS5، دون التأثير على السرعة أو الموثوقية.
مساحة تخزين هائلة مع تقنية NAND المتقدمة
متوفر بسعات تخزين 500 جيجابايت و1 و2 تيرابايت، ويستخدم CRAS C925 فلاش NAND ثلاثي الأبعاد المختار بدقة، مما يوفر مساحة تخزين كبيرة لجميع الألعاب والتطبيقات والوسائط المستخدمة. تعمل تقنية التخزين المؤقت SLC المتقدمة وتقنية HMB على زيادة القدرة على التحمل وسرعة الأداء، مما يجعلها حلاً قويًا لاحتياجات تخزين البيانات واسعة النطاق.
أمان وحماية بيانات لا مثيل لهما
يدعم CRAS C925 تشفير AES 256 بت المعتمد على الأجهزة، مما يضمن بقاء البيانات آمنة. بفضل الحماية الشاملة لمسار البيانات، ومعالجة أخطاء SRAM، ومحرك LDPC ECC القوي، يوفر الحل تكاملًا وموثوقية فائقة للبيانات.
سهولة النسخ الاحتياطي والاستعادة باستخدام برنامج Acronis
يأتي محرك الأقراص الصلبة من طراز CRAS C925 مزودًا بتنزيل مجاني لبرنامج Acronis® True Image™ HD 2018، مما يوفر نسخًا احتياطيًا كاملاً لصورة القرص وقدرات استعادة شاملة، مما يجعل نقل البيانات وترقيات النظام خاليًا من المتاعب، الأمر الذي يضمن تحويلًا سلسًا دون فقدان البيانات.
التوفر والضمان
يلبي محرك الأقراص الصلبة CRAS C925 M.2، والذي سيطرح اعتبارًا منمايو، مجموعة واسعة من متطلبات التخزين من خلال سعات متنوعة، مما يضمن ملاءمة مثالية لكل مستخدم. المحرك به ضمان محدود لمدة 5 سنوات، مما يوفر الموثوقية وراحة البال. تم تصميم محرك الأقراص الصلبة هذا للتوافق مع أحدث الأنظمة الأساسية، منه PlayStation 5، وهو الخيار المثالي لعشاق أعلى تقنيات التخزين.
https://www.essencore.com/en/support_where_to_buy KLEVV محليًا ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي
معلومات إضافية
CRAS C925 GEN4 M.2 SSD - https://www.klevv.com/ken/products_details/ssd/Klevv_Cras_C925
حول ESSENCORE
تأسست شركة Essencore المحدودة عام 2014، وترمي لأن تصبح المورد الأول في العالم لوحدات DRAM ومنتجات تطبيقات فلاش NAND. بدأت الشركة العمل لتحقيق هدف واحد: "تغيير العالم، وتبوؤها موضع الريادة في توزيع أشباه الموصلات". تتمثل إستراتيجيات العمل في Essencore في اعتماد أحدث التقنيات لتمييز نفسها عن الشركات المنافسة، وتقديم منتجات ذاكرة مخصصة ومحافظ منتجات متنوعة تلبي استعداد العملاء للمنافسة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.essencore.com.
حول KLEVV
KLEVV هي علامة تجارية خاصة بشركة Essencore، من كبرى شركات منتجات تطبيقات Module وNAND Flash. ركز نطاق KLEVV على وحدات ذاكرة الألعاب الفائقة ومحركات الأقراص الصلبة. تلتزم KLEVV بتقديم منتجات ذات عالمية المستوى بجودة من الدرجة الأولى، وجميع المنتجات مصممة للهواة ممن يسعون للحصول على الأفضل في الحياة. تم الاحتفاء بذاكرة KLEVV/SSD من خلال جائزة Red Dot Design Award وiF Design Award في ألمانيا للابتكار في تصميم المنتجات. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.klevv.com.
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