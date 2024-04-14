بريديكتيفا وشركة التداول الآلي تبرمان شراكة رائدة لتحويل سوق الأسهم السعودي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة

الفريق التنفيذي للشركتين شراكة رائدة تفتح آفاقاً أكبر في المملكة العربية السعودية توقيع الاتفاقية بين الشركتين

شراكة رائدة لتسخير التقنيات المتقدمة للذكاء الاصطناعي لتوفير منصات تداول متقدمة للمتداولين وصناديق الاستثمار في سوق الأسهم السعودي

الرياض, المملكة العربية السعودية, April 14, 2024 /EINPresswire.com/ -- يسر بريديكتيفا، الرائدة في مجال منصات التداول الذاتية، أن تعلن عن شراكة استراتيجية مع شركة التداول الآلي، إحدى الشركات الرائدة في مجال التداول بالمملكة العربية السعودية. تم توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية رسميًا في الحدث المرموق، #leap24، بحضور معالي المهندس محمد بن ناصر الجاسر والسيد بيتر آشبي، مدير التجارة والاستثمار بالسعودية، ونائب المفوض التجاري لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في وزارة التجارة الدولية.

تُعد هذه الشراكة لحظة فارقة لكلا الطرفين حيث تعتمد شركة التداول الآلي على حل بريديكتيفا الرئيسي، إنفستيفا، بهدف تحويل مشهد سوق الأسهم السعودي باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي الرائدة. هذه الشراكة لا تمثل فقط الخطوة الطموحة لبريديكتيفا نحو السوق الشرق أوسطية، ولكنها أيضًا تؤكد على الالتزام المتبادل نحو ريادة مستقبل التداول في المنطقة.

عبر أشرف عطية، الرئيس التنفيذي لبريديكتيفا، عن حماسه لهذه المبادرة قائلًا: "شراكتنا مع شركة التداول الآلي ليست مجرد تعاون؛ بل هي قفزة نحو إعادة تعريف نظام التداول في الشرق الأوسط. من المقرر أن تصبح إنفستيفا عاملاً محوريًا في السوق السعودي، مقدمةً رؤى غير مسبوقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وفرصًا للنمو. نحن متحمسون للشروع في هذه الرحلة، مدفوعين برؤى مشتركة من الابتكار، والتميز، والالتزام العميق بتمكين المتداولين من خلال تقنيات متطورة."

كما شارك الدكتور إبراهيم الحديثي، الرئيس التنفيذي لشركة التداول الآلي، تفاؤله حيال التعاون قائلًا: "تميزت بريديكتيفا بتطويرها لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة ورؤيتها العالمية منذ البداية، مما جعلها الشريك المثالي الذي يتماشى مع طموحاتنا ويعزز قيمنا المشتركة في الابتكار والتميز."

تمثل هذه الخطوة الاستراتيجية فتح آفاق جديدة ضمن سوق الأسهم السعودي، مقدمةً منظورًا جديدًا وحلولًا مبتكرة مصممة لتلبية احتياجات السوق المحلية بشكل خاص. من خلال توفير الوصول إلى أدوات التداول الذكية المتقدمة، تضع بريديكتيفا وشركة التداول الآلي معيارًا جديدًا للتداول في السعودية وخارجها.

تمد الشركات شكرها العميق لجميع الأطراف المعنية، وبشكل خاص إلى الفرق في بريديكتيفا وشركة التداول الآلي، حيث جعلت جهودهم المتواصلة وتفانيهم هذه الشراكة ممكنة. مع اتحاد قوى بريديكتيفا وشركة التداول الآلي، يتطلعان إلى مستقبل مليء بالابتكار، النمو، والنجاح في السوق السعودية وما وراءها.

عن بريديكتيفا

بريديكتيفا هي شركة رائدة في تطوير حلول التداول الذاتية التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. مع التزام بالابتكار والتميز، تهدف بريديكتيفا إلى تحقيق الديمقراطية في التداول، مقدمةً أدوات ورؤى متقدمة للمتداولين في جميع أنحاء العالم.

عن شركة التداول الآلي

شركة التداول الآلي هي رائدة في خدمات التداول بالمملكة العربية السعودية، معروفة بتبنيها لتقنيات متطورة لتحسين استراتيجيات ونتائج التداول. مع التركيز على الابتكار والتميز، تلتزم شركة التداول الآلي بتقدم قطاع التداول في المنطقة.

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