"إكس-نور" تزوّد "جون كرين ميدل أيست م م ح" بالطاقة المتجددة لمدة العشر السنوات القادمة

ممثلون من إكس-نور وجون كرين الشرق الأوسط يوحدون جهودهم إيذانا ببداية شراكة تحويلية في مجال الطاقة المتجددة.

دبي, الإمارات العربية المتحدة, March 19, 2024 /EINPresswire.com/ -- ● توصلت "جون كرين" و"إكس-نور"، المنصة الرائدة عالميًا في مجال الطاقة المتجددة، إلى اتفاقية لتطوير مشروعات الطاقة الشمسية على الأسطح ومواقف السيارات بالمقر الإقليمي لـ"جون كرين" في دبي.

● تضمن الإتفاقية إنتاج إجمالي يقدر بـ 15 جيجاوات-ساعة على مدى عشرة أعوام.

"X-NOOR"، الشراكة الإستراتيجية بين "إكس-إليو" "X-ELIO"، التابعة لشركة "بروكفيلد" "Brookfield" والرائدة عالميًا في قطاع الطاقة المتجددة، و"دوتكو" "DUTCO"، المجموعة المرموقة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والبناء ذات الخبرة الإقليمية الواسعة، عن توقيع اتفاقية تأجير للطاقة الشمسية الفولتوضوئية مع "جون كرين ميدل أيست م م ح" “John Crane Middle East FZE”، الشركة التابعة لمجموعة “Smiths Group PLC”، المدرجة ضمن مؤشر "إف تي إس إي 100".

وتضمن اتفاقية الإيجار لمدة عشر سنوات بين "إكس-نور" و"جون كرين ميدل أيست م م ح" على ضمان توليد طاقة سنوية تبلغ 785 ميجاوات-ساعة، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف "جون كرين" للوصول إلى الحياد الكربوني الصفري. كما سيتم تركيب الألواح الفولتوضوئية على أسطح وفي مواقف سيارات المقر الإقليمي للشركة في دبي.

وفي تصريح له حول الاتفاقية، قال خيسوس جوتيريز، المدير العام لشركة إكس-نور: "نحن مسرورون للغاية بإتمام اتفاقيتنا بنجاح مع شركة بارزة مثل جون كرين. حيث يعكس هذا المشروع مدى التزام إكس-نور بالاستثمار ودعم تطوير مصادر الطاقة المتجددة التي من شأنها مساعدة عملائنا العالميين والإقليميين في مسيرتهم نحو الحياد الكربوني الصفري، مع ضمان توفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة. ومن خلال تطبيق تقنيات الطاقة الشمسية في قلب دولة الإمارات العربية المتحدة، نساهم في تحقيق النمو المستدام وتقليص الانبعاثات الكربونية."

ومن جانبه قال أمجد القعقاع، نائب رئيس مبيعات جون كرين لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "نحن متحمسون للإعلان عن شراكتنا الإستراتيجية مع إكس-نور، الرائدة في مجال الطاقة المتجددة. حيث ينسجم التزامها بتوفير طاقة نظيفة ومستدامة لشركة جون كرين ميدل أيست م م حللسنوات العشر القادمة، تمامًا مع رؤيتنا نحو مستقبل أخضر، ويتماشى مع مسعى جون كريننحو تحقيق الحياد الكربوني الصفري."

حول إكس-نور

إكس-نور هي منصة لتطوير الطاقة المتجددة ذات مستوى عالمي تعمل ضمن دول مجلس التعاون الخليجي. تهدف إكس-نور إلى ترسيخ مكانتها باعتبارها المزوّد الأول لحلول الطاقة الشمسية المستدامة، مساهمة بذلك في دعم النمو الاقتصادي، وتقليل انبعاثات الكربون، وتحقيق أهداف المنطقة الطموحة في مجال الطاقة المتجددة. كما تركز الشركة على التعاون مع العملاء الصناعيين والتجاريين لخفض انبعاثات الكربون في عملياتهم التجارية وتمكينهم من تحسين تكاليف الكهرباء مع تقليل البصمة الإجمالية للانبعاثات.

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نبذة عن جون كرين:

جون كرين هي شركة رائدة عالمية في توفير تقنيات حيوية مهمة لقطاعات الطاقة والعمليات، وهي شركة مبتكرة في مجال المعدات الدوارة التي تشمل الأختام الميكانيكية، والوصلات، وأنظمة التصفية، بالإضافة إلى حلول إدارة الأصول المتقدمة والتشخيص الرقمي. ومن خلال الجمع بين إرث غني بالابتكار والالتزام بالتميز في الخدمة، ساهمت الشركة في تحقيق عمليات موثوقة ومستدامة لعملائها لأكثر من قرن. وفي حين تقدر الشركة دور الطاقة التقليدية، فإنّها تقع في طليعة مقدّمي الحلول التي تدعم البدائل الأنظف كما تعمل على تشكيل رؤية لمستقبل الطاقة المستدامة. ويبرهن حضورها العالمي الممتد على التزامها تجاه عملائها عبر أكثر من 200 مركز خدمة في 50 دولة حول العالم. كما تعتبر ركيزة أساسية لشركة Smiths Group plc بإيراداتها التي بلغت مليار جنيه إسترليني في عام 2023، كما أنها شركة مدرجة في قائمة FTSE 100 وملتزمة بتحسين عالمنا من خلال توفير تقنيات هندسية أكثر ذكاء.

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إكس-نور للعلاقات العامة

خيسوس جوتيريز

البريد الإلكتروني: jesus.gutierrez@x-noor.com

الهاتف: +971 50 778 2946

الاتصالات المؤسساتية بـ "إكس-إليو":

إيزابيل رويز

البريد الإلكتروني: press@x-elio.com

الهاتف: +34 696 37 32 29

الاتصالات المؤسساتية بـ "شركة دتكو":

أندرو جيب

البريد الإلكتروني: andrew.gibb@dutco.com

الاتصالات المؤسساتية بـ "جون كرين ميدل أيست م م ح":

ناتالي ستادويك

البريد الإلكتروني: Natalie.stadwick@johncrane.com