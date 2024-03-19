BIOSTAR映泰推出全新 A620MS 主機板
辦公商務與娛樂休閒主機板首選TAIPEI, TAIWAN, March 19, 2024 /EINPresswire.com/ -- 高階主機板、電競與AI運算解決方案國際大廠BIOSTAR映泰，今日推出專為商務辦公和娛樂家用所打造的全新A620MS主機板。
A620MS主機板可以滿足家庭娛樂、辦公文書與系統整合等多種不同用戶需求，不管是提高工作效率與生產力，還是運行遊戲、影片，或是需管理複雜業務流程與各種數據的企業系統，都能提供超乎預期的穩定與效能表現，更是完美的解決方案。
A620MS主機板支援最新的AMD Ryzen 7000 和 8000 系列處理器，提供兩個DDR5記憶體插槽與最高達96GB記憶體容量，另外A620MS也支援 PCIe 4.0 M.2，頻寬可達到 64 GB/s，是上一代速度的兩倍，用戶可以體驗更快的傳輸速度以及更優異的運作穩定性。
A620MS主機板搭載了BIOSTAR映泰的經典規格，包含 A.I FAN 、 A.I TP與CPU OPT等功能，提供完整高效的全面散熱解決方案，讓超頻或重度負載運行更加穩定順暢，大幅提升系統效率與性能。Debug LED 功能可隨時監控系統，即時提供主機板運作情形，輕鬆排除異常，維持最佳運作狀態。
Hyper PWM 功能則以100％固定電壓提供穩定電源和卓越的精確度與穩定度，從而確保以最高的性能來保護主機板內部的零件並提高主機板使用年限。BIOSTAR映泰也考慮到了未來升級應用，用戶可透過 SMART BIOS功能輕鬆一鍵更新，釋放新一代效能潛力。
BIOSTAR 映泰的 A620MS 主機板配備功能豐富的 I/O 擴充選項，其中包含SMART BIOS 更新按鈕，以及可支援4K 的HDMI 1.4 與 DisplayPort 1.2連接埠、可用於快速數據傳輸的四個 USB 3.2 Gen1 Type-A 連接埠和兩個 USB 2.0 Type-A連接埠方便連接外部週邊裝置，還配有 Gigabit 網路連接埠以及三個音源接孔，確保流暢、無中斷的網路與出色的音效體驗。
BIOSTAR映泰 A620MS主機板能滿足不管是個人消費者或是企業用戶與系統商的多種應用場景需求，在效能與價格上都是非常有競爭力的選擇！
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A620MS: https://www.biostar.com.tw/app/tw/mb/introduction.php?S_ID=1153
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BIOSTAR 映泰
BIOSTAR Microtech International Corp. (映泰股份有限公司，以下簡稱映泰) ，是生產電腦主機板、顯示卡、固態硬碟、動態隨機記憶體、應用系統與綠色能源解決方案的國際品牌。自1986年成立以來，映泰已成為 IT 產業領導品牌。為了追求最好的品質和設計美學，映泰不斷投入鉅資在工業設計、R&D研發創新以及全球品牌行銷上，以期不斷超越卓越、競速未來，提供更多創新產品，打造科技新生活。
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