Submit Release
News Search

There were 247 press releases posted in the last 24 hours and 417,937 in the last 365 days.

Президент Туркменистана принял вице-президента ЕБРР

15 March 2024

27

Президент Туркменистана принял вице-президента ЕБРР

14 марта 20224 года Президент Сердар Бердымухамедов принял вице-президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Марка Боумана.

Вице-президент ЕБРР отметил, что реализуемые в нашей стране целевые меры по совершенствованию национальной финансово-банковской системы и комплексные программы в различных отраслях позволяют обеспечивать экономическую стабильность и сохранять высокие темпы развития.

Президент Туркменистана подчеркнув, что Туркменистан придаёт особое значение укреплению взаимовыгодного международного сотрудничества, в том числе продуктивных связей с авторитетными финансовыми институтами и банковскими структурами, выразил уверенность, что предстоящие переговоры вице-президента ЕБРР с туркменскими коллегами будут способствовать дальнейшему развитию двусторонних экономических отношений.

В ходе обмена мнениями по приоритетным аспектам взаимодействия был констатирован эффективный и долгосрочный характер сотрудничества Туркменистана с ЕБРР. Учитывая, что открываются новые перспективные направления партнёрства, была обозначена готовность Туркменистана, обладающего богатыми природными ресурсами, к диверсификации сотрудничества в сфере энергетики.

Также отмечалось, что в нашей стране предпринимаются последовательные шаги по внедрению в отрасль экологически чистых технологий и развитию «зелёной» энергетики, открывающие широкие возможности для участия ЕБРР в реализуемых в Туркменистане проектах и инициативах в области устойчивой энергетики.

Перспективным направлением сотрудничества также был отмечен транспорт, в частности, по линии активизации международных маршрутов по Каспийскому морю и развитию транспортно-логистической системы в регионе, учитывая выгодное географическое расположение нашей страны. Также отмечалась работа по созданию многовекторных транспортных коридоров Север–Юг и Восток–Запад и наличие большого потенциала для увеличения пропускной способности Международного морского порта Туркменбаши. В данном контексте глава государства подтвердил готовность Туркменистана рассмотреть конкретные предложения ЕБРР по участию в проектах по созданию транспортно-транзитных коридоров.

В продолжение беседы был затронут вопрос сотрудничества в области сельского и водного хозяйства, в рамках которого туркменские ведомства ведут работу с ЕБРР по строительству ирригационных сооружений и использованию высокотехнологичного профильного оборудования.

Кроме этого, стороны уделили внимание вопросам активизации сотрудничества банков и частного сектора нашей страны с ЕБРР в сфере кредитования малого и среднего бизнеса, оказания консалтинговых услуг в данном направлении.

You just read:

Президент Туркменистана принял вице-президента ЕБРР

Distribution channels:


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more