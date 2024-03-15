15 March 2024

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Президент Туркменистана принял вице-президента ЕБРР

14 марта 20224 года Президент Сердар Бердымухамедов принял вице-президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Марка Боумана.

Вице-президент ЕБРР отметил, что реализуемые в нашей стране целевые меры по совершенствованию национальной финансово-банковской системы и комплексные программы в различных отраслях позволяют обеспечивать экономическую стабильность и сохранять высокие темпы развития.

Президент Туркменистана подчеркнув, что Туркменистан придаёт особое значение укреплению взаимовыгодного международного сотрудничества, в том числе продуктивных связей с авторитетными финансовыми институтами и банковскими структурами, выразил уверенность, что предстоящие переговоры вице-президента ЕБРР с туркменскими коллегами будут способствовать дальнейшему развитию двусторонних экономических отношений.

В ходе обмена мнениями по приоритетным аспектам взаимодействия был констатирован эффективный и долгосрочный характер сотрудничества Туркменистана с ЕБРР. Учитывая, что открываются новые перспективные направления партнёрства, была обозначена готовность Туркменистана, обладающего богатыми природными ресурсами, к диверсификации сотрудничества в сфере энергетики.

Также отмечалось, что в нашей стране предпринимаются последовательные шаги по внедрению в отрасль экологически чистых технологий и развитию «зелёной» энергетики, открывающие широкие возможности для участия ЕБРР в реализуемых в Туркменистане проектах и инициативах в области устойчивой энергетики.

Перспективным направлением сотрудничества также был отмечен транспорт, в частности, по линии активизации международных маршрутов по Каспийскому морю и развитию транспортно-логистической системы в регионе, учитывая выгодное географическое расположение нашей страны. Также отмечалась работа по созданию многовекторных транспортных коридоров Север–Юг и Восток–Запад и наличие большого потенциала для увеличения пропускной способности Международного морского порта Туркменбаши. В данном контексте глава государства подтвердил готовность Туркменистана рассмотреть конкретные предложения ЕБРР по участию в проектах по созданию транспортно-транзитных коридоров.

В продолжение беседы был затронут вопрос сотрудничества в области сельского и водного хозяйства, в рамках которого туркменские ведомства ведут работу с ЕБРР по строительству ирригационных сооружений и использованию высокотехнологичного профильного оборудования.

Кроме этого, стороны уделили внимание вопросам активизации сотрудничества банков и частного сектора нашей страны с ЕБРР в сфере кредитования малого и среднего бизнеса, оказания консалтинговых услуг в данном направлении.