15 March 2024

23

В Туркменистане аккредитован Посол Панамы

Председатель Меджлиса Туркменистана Д.Гулманова 14 марта 2024 года приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Панама в Туркменистане Роландо Энрике Барроу Ноада.

От имени главы государства спикер Парламента поздравила дипломата с назначением и пожелала успехов в работе по развитию двусторонних отношений.

Посол, в свою очередь, передал Президенту Туркменистана тёплые слова приветствия от имени высшего руководства Панамы, а также пожелания благополучия и процветания туркменскому народу.

В ходе встречи дипломат был ознакомлен с основными направлениями и приоритетами внутренней и внешней политики, социально-экономическими преобразованиями, осуществляемыми в нашей стране. При этом отмечалось, что одним из важных векторов внешнеполитической деятельности страны является расширение плодотворных связей с государствами Латинской Америки.

Наряду с этим была предоставлена информация о структуре и многосторонней деятельности Меджлиса. В данном контексте было высказано предложение об установлении тесных межпарламентских контактов.

Среди перспективных направлений сотрудничества были обозначены сферы транспорта, морских перевозок, туризма.

Особо отмечалась заинтересованность стран в активизации межгосударственного диалога в рамках авторитетных международных организаций, прежде всего ООН.

Посол Панамы Посол Мексики заверил, что приложит все усилия в деле расширения двусторонних дружественных связей.