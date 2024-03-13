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Туркменистан и Австрия нацелены на расширение границ двустороннего сотрудничества

13 March 2024

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Туркменистан и Австрия нацелены на расширение границ двустороннего сотрудничества

11–12 марта 2024 года состоялся рабочий визит в Австрию туркменской делегации во главе с Заместителем Председателя Кабинета Министров, Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

В рамках визита состоялись двусторонние встречи с руководством Офиса Федерального Президента, Министерства по европейским и иностранным делам, Министерства труда и экономики, а также Федеральной экономической палаты Австрии.

В ходе встреч были обсуждены конкретные шаги для дальнейшего развития двусторонних отношений в политическом, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном направлениях. Также отмечалась необходимость активизации работы в рамках международных организаций, в особенности ООН и ОБСЕ. При этом выражена приверженность сторон продолжить практику обоюдной поддержки кандидатур двух стран в различные международные структуры.

Для обсуждения вопросов сотрудничества в области образования и студенческого обмена были проведены встречи туркменской делегации в Техническом университете Граца и в Венской дипломатической академии.

Программа визита включила в себя также круглый стол с деловыми кругами, представленными более 25 ведущими австрийскими компаниями. В ходе делового форума австрийский бизнес был проинформирован об инвестиционном климате и возможностях ведения бизнеса в Туркменистане.

Бизнес-круги Австрии, в свою очередь, в качестве перспективных направлений сотрудничества выделили такие отрасли, как энергетика, транспорт, сельское хозяйство, цифровизация, зеленая экономика и другие.

В рамках визита также были проведены встречи с главами международных организаций, базирующихся в Вене, в том числе с Генеральным секретарем ОБСЕ, Исполнительным директором УНП ООН, Генеральным директором ЮНИДО и Заместителем Генерального директора МАГАТЭ. На переговорах был рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с продвижением международных инициатив Туркменистана, укреплением существующих связей и определением новых перспективных направлений многостороннего сотрудничества.

 

По итогам визита были подписаны три международных документа:

- Программа сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Австрии на 2024-2025 годы;

- Базовое стандартное соглашение о сотрудничестве между Правительством Туркменистана и Организацией по промышленному развитию ООН (ЮНИДО);

- Меморандум о сотрудничестве между Университетом инженерных технологий Туркменистана имени Огуз хана и Техническим университетом Граца.

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Туркменистан и Австрия нацелены на расширение границ двустороннего сотрудничества

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