دخلت Beyond Limits مع Ascend Solutions في شراكة لتطوير المجالات الحيوية من خلال الذّكاء الاصطناعي والتعليم الآلي

ستُركز هذه الشّراكة على صياغة منصة هجينة للذكاء الاصطناعي لإنشاء تطبيقات تساعد المؤسسات في المجالات الحيوية التي لا يفي بها الذكاء الاصطناعي التقليدي.

RIYADH, SAUDI ARABIA, March 12, 2024 / EINPresswire.com / -- في غلينديل، كاليفورنا، وفي دبي، الإمارات Beyond Limits بصفتها شركة رائدة في مجال الذّكاء الاصطناعي، وشركة Ascend Solutions بصفتها مزوّد خدمة شامل متخصص في قطاع الرّعاية الصّحية وقطاعات أخرى غيره، أن الهدف من اتفاقية التعاون الاستراتيجي التي تمت بينهما اليوم هو تسخير طاقة الذّكاء الاصطناعي والتعليم الآلي لتحقيق نتائج ثورية على مستوى مختلف الصّناعات.المنصة الهجينة للذكاء الاصطناعي من Beyond Limits هي ما يمكّن المنظّمات من تجاوز آفاق الذكاء الاصطناعي التقليدي بدمج تقنية الذّكاء الاصطناعي الترميزي مع الذّكاء الاصطناعي الرّقمي (التعليم الآلي، والشبكات العصبية، والتعليم العميق) والذّكاء الاصطناعي التوليدي، حيث يصدر من كل هذا توصيات وقرارات لفريق العمل المنوط بهذا، حيث تحوّل المنصة البيانات التشغيلية والمعرفة التي يتم إدخالها لها إلى تيار من المعلومات الذّكية والتّوصيات التي يُبنى عليها قرارات تُعظّم من فائدة التطبيقات الحيوية في القطاعات الهامة مثل الطاقة، والرعاية الصحية، والفضاء، والدّفاع، والتّصنيع.تعتبر شركة Ascend Solutions قوة دفع قطار الرعاية الصّحية وغيرها من القطاعات، مع التزامها بتحسين النتائج السريرية، والتشغيلية، والرقمية، والمالية، حيث تتعاون Ascend مع روّاد الأجهزة الطبية على مستوى العالم وكذلك مع أمثالهم في مجالات خلاف مجال الرّعاية الصحية لصياغة حلول شاملة مصممة خصيصاً حسب احتياجات العميل وتطلعاته.وقد أفاد رامي قاسم،نائب المدير العام والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في Beyond Limits "أن هذا التعاون الاستراتيجي يمثل علامة فارقة في مهمتنا لإحداث ثورة في المجالات الحيوية من خلال قوة الذكاء الاصطناعي والتعليم الآلي، بدمج أحدث منصة هجينة لدينا في الذّكاء الاصطناعي مع خبرات وشبكة Ascend Solutions لقد حجزنا موقعنا لإطلاق قيمة غير مسبوقة لعملائنا من كافة القطاعات".وقد أفاد علي صالح، الرئيس والمدير التنفيذي في Ascend Solutions "يسعدنا أن نكون شريك مع Beyond Limits لصياغة المنصة الهجينة في الذّكاء الاصطناعي لعملائنا، ويؤكد هذا التعاون التزامنا المشترك بتسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لإحداث تأثير واضح وإيجابي وقابل للقياس من خلال الدخول في عصر جديد من الابتكار والكفاءة والنمو."نبذة عن Beyond Limitsشركة Beyond Limits شركة صناعية رائدة، تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي الهجين، بهدف تعظيم العائد من عمليات التشغيل، ورفع كفاءة المؤسسات، وزيادة إنتاجيتها في مجالها، حيث تجمع منصة الذكاء الاصطناعي الهجينة للشركة الذكاء الاصطناعي الرمزي والرقمي والتوليدي، وتمزج المعرفة البشرية مع محتوى المنصة لتنتج منها حلول وتوصيات سهل اتّباعها. من خلال هذا النهج المبتكر تتمكن الشركات من حل المشكلات أسرع وبدقة وموثوقية أكبر. لمزيد من المعلومات، زُر http://www.beyond.ai/ أو اتصل بنا على sales@beyond.ai .نبذة عن Ascend Solutionsتأسست Ascend Solutions في 2018، وهي تتعاون مع رواد عالميين آخرين في مجال الأجهزة الطبية والصحة الرقمية وخبراء الرعاية الصحية. تمتلك الشركة محفظة فريدة تضم في طيّاتها قطاع الرعاية الصحية وغيرها من القطاعات مثل الاستشارات والتحوّل الرقمي والتدريب والقيادة والخدمات المخصصة.لمعرفة المزيد زُر www.ascend.com.sa