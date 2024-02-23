Submit Release
News Search

There were 688 press releases posted in the last 24 hours and 427,036 in the last 365 days.

О встрече со Специальным посланником МИД КНР по делам Афганистана

23 February 2024

84

О встрече со Специальным посланником МИД КНР по делам Афганистана

23 февраля 2024 года в МИД Туркменистана состоялась встреча Заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмеда Гурбанова со Специальным посланником МИД Китайской Народной Республики по делам Афганистана ЮЭ Сяоюном.

В ходе встречи был выделен высокий уровень отношений стратегического партнерства между Туркменистаном и Китаем, к которым всегда присущ высокий уровень взаимопонимания и взаимной под­держки. В этом контексте было отмечено, что в активизации межгосударственного диалога ключевая роль отводится личным контактам ли­деров двух стран, которые придают мощный импульс дальнейшему развитию и расширению туркмено-китайских связей.

Дипломаты отметили, что Туркменистан и Китай объединяют схожесть позиций и взглядов по многим актуальным вопросам глобальной и региональной политики. Также констатировалось, что страны активно взаимодействуют по вопросам восстановления экономики и политической стабильности в Афганистане и на постоянной основе ведут системный диалог. Наряду с этим, Туркменистан и Китай эффективно сотрудничают в рамках формата министров иностранных дел стран-соседей Афганистана. В этой связи, стороны детально обсудили повестку предстоящей 5-ой встречу данного формата.

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана подчеркнул, что Туркменистан рассматривает многосторонние международные площадки по содействию миростроительства в Афганистане как важный фактор стимулирования устойчивого восстановления и роста социально-экономической обстановки соседней страны. При этом миростроительство в Афганистане рассматривается туркменской стороной с точки зрения единства трех его основных направлений: политического, экономического и социально-гуманитарного.

Во-первых, Туркменистан выступает за развитие диалога с новыми властями Афганистана как главного фактора, способствующего поддержанию стабильности в стране и приближающего перспективы достижения внутреннего согласия и баланса интересов в Афганистане.

Во-вторых, процесс миростроительства в Афганистане невозможно рассматривать без вовлечения этой страны в региональные экономические интеграционные процессы посредством реализации крупных инфраструктурных проектов.

И, в-третьих, гуманитарная составляющая миростроительства в этой стране всегда оказывала позитивное воздействие на этот процесс.

Одновременно с этим, туркменская сторона считает необходимым поиск и использование возможностей проведения консультаций с уполномоченными афганскими официальными лицами по проблемам обеспечения мира и безопасности в регионе, включая вопросы противодействия терроризму и другим вызовам современности.

В заключении, стороны подтвердили, что Туркменистан и Китай продолжат оказывать всемерную поддержку для восстановления Афганистана, придерживаясь принципов дружбы и добрососедства.

You just read:

О встрече со Специальным посланником МИД КНР по делам Афганистана

Distribution channels:


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more