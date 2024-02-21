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В здании МИД Туркменистана состоялся межведомственный круглый стол с участием Международной организации труда

21 February 2024

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В здании МИД Туркменистана состоялся межведомственный круглый стол с участием Международной организации труда

В рамках продолжающего визита делегации Международной организации Труда (МОТ) во главе с помощником Генерального директора, Региональным директором МОТ Беата Андрес 21 февраля 2024 года в здании МИД Туркменистана состоялся межведомственный круглый стол для обсуждения перспектив сотрудничества с данной международной организацией.

В мероприятии с туркменской стороны приняли участие руководители и представители МИД Туркменистана, а также профильных министерств, ведомств и общественных организаций страны.

В ходе круглого стола, состоялся интерактивный доверительный диалог, где участники поделились мнениями и предложениями по решению вопросов обеспечения достойного труда в различных секторах Туркменистана. В том числе был обсужден между МОТ и Правительством Туркменистана проект «Дорожной карты сотрудничества на 2024-2025 годы», включающая в себя ряд приоритетных шагов для скорой реализации.

В заключении, стороны выразили благодарность и удовлетворение результатами круглого стола в деле обеспечения достойного труда в Туркменистане.

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В здании МИД Туркменистана состоялся межведомственный круглый стол с участием Международной организации труда

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