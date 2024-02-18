18 February 2024

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Пресс-релиз мероприятий по случаю Дня дипломатического работника Туркменистана

18 февраля 2024 года в конференц-зале Института международных отношений МИД Туркменистана состоялась международная конференция «Концепция мира Махтумкули Фраги и дипломатия нейтрального Туркменистана».

В работе конференции приняли участие руководители и сотрудники дипломатической службы Туркменистана, дипломатических миссий и представительств международных организаций, работающих в Туркменистане, преподаватели и студенты высших учебных заведений, представители общественных организаций страны, а также представители национальных и зарубежных средств массовой информации.

На конференции выступили Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, Постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко, Послы ФРГ, Ирана, Италии, Турции в Туркменистане.

В ходе своего выступления Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов отметил, что концептуальные основы туркменской внешней политики можно смело охарактеризовать как проявление высоких идеалов, которые проповедовал Махтумкули. Философская часть его творчества, голос в защиту мира, справедливости, гуманизма, дружбы, патриотизма, открытости и уважения ко всем народам - все это вошло в генетический код туркмен. В данном контексте было подчеркнуто, что сегодня внешняя политика Туркменистана является продолжением его идей и представлений о мире, роли в нем туркменского народа.

Акцентировав внимания на современных вопросах выстраивания внешней политики страны Р. Мередов констатировал, что опираясь на принципы нейтралитета, миролюбия, равноправия Туркменистан следует четко выверенной траектории шагов, результатом которых являются новаторские инициативы и идеи туркменского государства в сфере безопасности, устойчивого развития, гуманитарной и экологической проблематики, по ряду других важных направлений.

В этой связи, была отмечена значимая роль инициатив Президента Туркменистана и Национального Лидера туркменского народа, направленных на налаживание системного диалога на основе доверия и взаимного уважения как гарантии мира.

Спикеры конференции отметили, что философия международных отношений, опирающаяся на признанные общечеловеческие ценности, выступает в качестве существенного фактора для развития международных экономических и политических отношений. Особо было подчеркнуто, что развитие культуры мира и доверия в отношениях между государствами неразрывно связано с политикой нейтралитета, которая способствует устойчивому развитию, миру и безопасности. Расширение дружественных отношений со всеми странами мира во благо общих интересов и благополучия, тесное сотрудничество с авторитетными международными организациями, в первую очередь, ООН, являются основными направлениями внешней политики Туркменистана. Выполняя принятые двусторонние и многосторонние соглашения, Туркменистан неуклонно выполняет взятые на себя обязательства и направляет свою политическую, экономическую и культурную мощь в интересах мира и развития.

После конференции состоялся праздничный концерт с участием представителей студенческой молодежи.

Также по случаю профессионального праздника наставники-дипломаты были награждены знаком отличия отличия «Искусный дипломат Туркменистана» (Türkmenistanyň ussat diplomaty), а молодым специалистам дипломатической службы и студентам выпускного курса ИМО МИД Туркменистана вручили соответствующие дипломы Министерства иностранных дел за активное участие в реализации внешнеполитической стратегии государства.

На полях конференции была развернута выставка со стендами международных организаций, а также высших учебных заведений Туркменистана.

В рамках празднования профессионального праздника туркменских дипломатов состоялась церемония открытия специализированного учебного центра «Дипломатический протокол» Института международных отношений МИД Туркменистана, где участники были ознакомлены с деятельностью нового учебного центра.

Наряду с этим участники праздничного мероприятия посетили Музей национальной дипломатии, в рамках которого они ознакомились с историей и актуальными направлениями отечественной дипломатии. Особый интерес гостей привлек новый отдел музея, посвященный выдающимся дипломатам Туркменистана, награжденным знаком отличия «Искусный дипломат Туркменистана». В их числе Президент Сердар Бердымухамедов, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов и ряд послов Туркменистана.

В тот же день, в здании МИД состоялась церемония подписания двусторонних документов между министерствами и ведомствами Туркменистана и представительствами ООН, работающих в нашей стране.

Накануне Дня дипломатического работника Туркменистана в Олимпийском городке Ашхабада состоялись соревнования в различных видах спорта с участием представителей Министерства иностранных дел, дипломатических миссий и представительств международных организаций в Ашхабаде.

Также в программу праздничных мероприятий вошел конкурс «Брейн-ринг» для студентов туркменских высших учебных заведений, проведенный в Институте международных отношений МИД Туркменистана.