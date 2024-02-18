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В МИД Туркменистана подписан пакет документов со специализированными учреждениями ООН

18 February 2024

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В МИД Туркменистана подписан пакет документов со специализированными учреждениями ООН

В настоящее время Туркменистан значительно расширяет традиционное сотрудничество с Организацией Объединенных Наций и особенно ее структурными подразделениями по актуальным вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества. Взаимный интерес к осуществлению совместных проектов соответствует долгосрочному характеру сотрудничества Туркменистана с ООН и является действенным импульсом для успешного решения всех поставленных целей и задач на благо дальнейшего развития страны.

Так, 18 февраля 2024 года в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась церемония подписания документов между министерствами, ведомствами, общественными организациями Туркменистана и представительствами структурных подразделений Организации Объединённых Наций в Туркменистане – ПРООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ.

В ходе церемонии подписаны следующие 22 документа, касающиеся взаимодействия Туркменистана и ООН в области экономики, здравоохранения, образования, средств массовой информации, а также других важнейших направлений:

1.            Рабочий план на 2024 год между Государственным комитетом по телевидению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана, Союзом женщин Туркменистана и Представительством Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане по реализации Страновой программы ЮНИСЕФ для Туркменистана на 2021-2025 гг.

2.            Рабочий план на 2024 год между Генеральной Прокуратурой Туркменистана и Представительством Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане по реализации Страновой программы ЮНИСЕФ для Туркменистана на 2021–2025 гг.

3.            Рабочий план на 2024 год между Министерством внутренних дел Туркменистана и Представительством Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане по реализации Страновой программы ЮНИСЕФ для Туркменистана на 2021–2025 гг.

4.            Рабочий план на 2024 год между Министерством финансов и экономики Туркменистана и Представительством Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане по реализации Страновой программы ЮНИСЕФ для Туркменистана на 2021-2025 гг.

5.            Рабочий план на 2024 год между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Представительством Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане по реализации Страновой программы ЮНИСЕФ для Туркменистана на 2021-2025 гг.

6.            Рабочий план на 2024 год между Министерством образования Туркменистана и Представительством Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане по реализации Страновой программы ЮНИСЕФ для Туркменистана на 2021-2025 гг.

7.            Рабочий план на 2024 год между Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана и Представительством Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане по реализации Страновой программы ЮНИСЕФ для Туркменистана на 2021-2025 гг.

8.            Рабочий план на 2024 год между Государственным комитетом Туркменистана по статистике и Представительством Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане по реализации Страновой программы ЮНИСЕФ для Туркменистана на 2021-2025 гг.

9.            Рабочий план на 2024 год между Институтом государства, права и демократии Туркменистана и Представительством Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане по реализации Страновой программы ЮНИСЕФ для Туркменистана на 2021-2025 гг.

10.          Рабочий план на 2023 год между Аппаратом Омбудсмена Туркменистана и Представительством Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане по реализации Страновой программы ЮНИСЕФ для Туркменистана на 2021–2025 гг.

11.          Изменения к проектному документу «Усиление торгового потенциала Туркменистана, Фаза II» между Министерством торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана и Представительством Программы Развития ООН в Туркменистане.

12.          Проектный документ «Содействие укреплению институциональной и регулятивной среды по развитию финансовых рынков» между Министерством финансов и экономики Туркменистана и Представительством Программы Развития ООН в Туркменистане.

13.          Изменение к проектному документу «Соглашение о закупках препаратов и продукции медицинского назначения, необходимых для профилактики и контроля неинфекционных заболеваний в Туркменистане, через Программу развития ООН» между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Представительством Программы Развития ООН в Туркменистане.

14.          Изменение к проектному документу «Соглашение о закупке продукции медицинского назначения для контроля инфекционных болезней в 2021-2023 гг. для Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана» между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Представительством Программы Развития ООН в Туркменистане.

15.          Рабочий план на 2023-2024 годы проекта «Продвижение устойчивых сообществ для предотвращения насильственного экстремизма в Центральной Азии» между Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана и Представительством Программы Развития ООН в Туркменистане.

16.          Изменения к проектному документу «Единое окно для экспортно-импортных операций» между Государственной таможенной службы Туркменистана и Представительством Программы Развития ООН в Туркменистане.

17.          Проектный документ «Содействие разработке финансового счета для дальнейшего внедрения Системы национальных счетов 2008 года» между Государственным комитетом Туркменистана по статистике и Представительством Программы Развития ООН в Туркменистане.

18.          Проектный документ «Поддержка в совершенствовании статистики внешней торговли услугами, а также статистической информации об объеме перевозок пассажиров и грузов» между Государственным комитетом Туркменистана по статистике и Представительством Программы Развития ООН в Туркменистане.

19.          Изменение к проектному документу «Оказание содействия в укрепление институционального потенциала Аппарата Омбудсмена Туркменистана» между Аппаратом Омбудсмена Туркменистана и Представительством Программы Развития ООН в Туркменистане.

20.          Проектный документ «Содействие в наращивании потенциала Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане» между Центральной комиссией по проведению выборов и референдумов в Туркменистане и Представительством Программы Развития ООН в Туркменистане.

21.          Рабочий план между Государственным комитетом Туркменистана по физической культуре и спорту и Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) по TKM05YTH "Содействие реализации "Программы поддержки и развития физической культуры и спорта в Туркменистане на 2021-2025 гг.", а также укрепление механизмов участия молодежи путем продвижения физической культуры, спорта, мира и гендерного равенства" на 2024-2025 годы.

22.          Рабочий план «Содействие укреплению системы и механизмов для продвижения гендерного равенства» между Институтом государства, права и демократии Туркменистана и Фондом ООН в области народонаселения на 2024-2025 годы.

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В МИД Туркменистана подписан пакет документов со специализированными учреждениями ООН

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