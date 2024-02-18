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Президент Туркменистана поздравил дипломатов с профессиональным праздником

18 February 2024

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Президент Туркменистана поздравил дипломатов с профессиональным праздником

Уважаемые дипломатические работники Туркменистана!

От всей души поздравляю с Днём дипломатических работников Туркменистана!

Уверен, что в нынешнем, 2024 году, девиз которого «Кладезь разума Махтумкули Фраги», сотрудники дипломатической службы будут усердно трудиться для достижения намеченных целей во имя приумножения авторитета и позитивной роли Туркменистана на мировой арене.

Учреждение нового профессионального праздника 18 февраля 2009 года – Дня
дипломатических работников страны согласно Указу Президента Туркменистана стало знаменательным событием, которое наглядно продемонстрировало приоритетность реализации внешнеполитического курса, нашу открытость и готовность к сотрудничеству, подтвердило признание дипломатии как наиболее ценного инструмента в продвижении и отстаивании национальных интересов на международной арене.

За минувшие годы укрепился административный и кадровый состав отечественной дипломатии, накоплены солидный опыт и знания, усовершенствованы методы и навыки работы в этой области. Сегодня дипслужба как атрибут государственного аппарата выполняет стратегические функции по обеспечению мира и безопасности в стране, выработке благоприятных условий для внутреннего развития, поддержания атмосферы дружбы и добрососедства, межгосударственного партнёрства.

В формировании и укреплении дипломатической службы Туркменистана, раскрытии её потенциала, расширении географии и направлений деятельности, бесспорно, есть большие заслуги Национального Лидера туркменского народа Героя-Аркадага Бердымухамедова Гурбангулы Мяликгулыевича. Его инициативы не только обогатили содержание идейной конъюнктуры и принципы современной международной повестки, но и позволили выработать дополнительные механизмы и методы составления мультиформатной глобальной и региональной базы для практического применения отечественной дипломатией конструктивных и действенных подходов, а также для прямых контактов и переговоров по ключевым направлениям.

В последние годы принят ряд важных решений по расширению дипломатического участия страны на мировой арене, подготовке и переподготовке специалистов Министерства иностранных дел, и за этот период количество посольств, консульств и представительств нашей страны при международных организациях увеличилось почти в два раза.

Институт международных отношений был создан с учётом долгосрочной перспективы Туркменистана в системе международных отношений, стремления поддерживать последовательную динамику внешнеполитической стратегии государства, а также в целях формирования комплексной международной дипломатической школы. Сегодня он – основной центр, где готовят специалистов для внешнеполитической службы.

Государством системно решаются финансовые, материально-технические и иные вопросы для обеспечения оптимального функционирования Министерства иностранных дел и дипломатических представительств за рубежом, а также уделяется большое внимание организационно-правовому и другим составляющим их деятельности. Данные меры всегда будут находиться в поле зрения руководителей нашего государства.

Работники дипломатической службы!

Сегодня мы в полной мере можем утверждать, что внешняя политика и дипломатия Туркменистана играют важную роль на международной арене, оказывают позитивное влияние на формирование современной повестки дня, пользуются авторитетом и признанием наших партнёров. Подтверждением тому является единогласная поддержка 25 резолюций Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, инициированных нашей страной.

Туркменистан как ответственный член международного сообщества осознавая важность и необходимость конкретных шагов для решения актуальных проблем современности, выступил на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН с рядом инициатив. В их числе – предложение о выработке под эгидой Организации Объединённых Наций Стратегии глобальной безопасности, инициативы о международном сотрудничестве в сферах устойчивого развития, экологии, энергетики и транспорта.

Создание условий для полномасштабного регионального партнёрства в Центральной Азии является приоритетом внешнеполитической стратегии Туркменистана.

Следует отметить, что в этой связи наша страна демонстрирует дальновидный подход в формировании основ и методов сотрудничества на долгосрочную, стратегическую перспективу, исходя из общности истории и будущих целей, укреплении принципов региональных отношений.

В данном направлении достигнуты большие успехи. С гордостью можем сказать, что несколько лет назад по инициативе Туркменистана в рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии был создан пятисторонний формат взаимного сотрудничества. На этих встречах решаются важные вопросы и определяются стратегические векторы взаимодействия соседних стран.

При поддержке всех государств Центральной Азии в 2007 году в столице нейтрального Туркменистана был создан Региональный центр Организации Объединённых Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии. В настоящее время Центр решает важные и актуальные задачи в плане международных усилий по формированию безопасности в регионе и реализации Целей устойчивого развития.

Обеспечение мира, добрососедства, сотрудничества и развития в регионе было и остаётся главной целью внешней политики Туркменистана, что является одним из весомых вкладов нашей страны в стабильность современного мироустройства.

Уважаемые сотрудники дипломатической службы!

В настоящее время возрастает роль и значение дипломатической службы. Она направлена на то, чтобы сделать международные отношения важным условием развития человечества, предоставив каждой стране достойное равное место в мировой системе, содействуя благосостоянию народов, миру и доверительным отношениям. Это в полной мере относится и к туркменской дипломатии, что требует от вас – туркменских дипломатов – высокого патриотизма, преданности священной Отчизне, особого уровня профессионализма, знаний, компетентности, решительности в защите интересов Туркменистана.

Твёрдо уверен, что вы выполните все поставленные задачи, будете и впредь с честью оправдывать высокое звание дипломатического работника, достойно и компетентно представляя нашу страну на международной арене.

Выражаю вам благодарность за вашу работу и ещё раз искренне поздравляю с профессиональным праздником!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых больших успехов!

Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов

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Президент Туркменистана поздравил дипломатов с профессиональным праздником

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