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О встрече с главой торговой палаты «Франция-Туркменистан»

16 February 2024

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О встрече с главой торговой палаты «Франция-Туркменистан»

16 февраля 2024 года состоялась встреча Заместителя министра иностранных дел Туркменистана М.Бяшимовой с главой торговой палаты «Франция-Туркменистан» Мари-Элен Берар.

В ходе встречи стороны с удовлетворением констатировали положительную динамику развития торгово-экономических связей между Туркменистаном и Францией. В данном контексте подчеркнуто наличие потенциала по наращиванию бизнес-партнёрства Туркменистана с французскими компаниями в сфере энергетики, нефтегазовом комплексе, транспорта и здравоохранении.

Особое внимание было уделено перспективам взаимодействия в водохозяйственной сфере Туркменистана, направленного на сохранение и рациональное использование водных ресурсов.

На встрече М.Бяшимова особенно отметила значимость активного участия Торговой палаты «Франция-Туркменистан» в деле интенсификации торгово-экономического сотрудничества между нашими странами.

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О встрече с главой торговой палаты «Франция-Туркменистан»

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