قودي لحلول الطهي تكشف عن مسابقة طهي للاحتفال بالمأكولات السعودية
مسابقة طهي تشجع على التميز والإبداع في المطبخ السعودي، برعاية قودي لحلول الطهي وزادك. المشاركون يستعرضون مواهبهم أمام لجنة الحكام، مع فرصة للفوز بجوائز قيمة.
نقدم منصة للطهاة السعوديين لعرض مواهبهم والاحتفال بفن الطهي، مسابقة تبرز الأفضل في الطبخ مع التركيز على الشغف والابتكار في مجتمعنا.”JEDDAH, MAKKAH, SAUDI ARABIA, February 8, 2024 /EINPresswire.com/ --
— علي ميرزا
جدة، المملكة العربية السعودية (https://www.goodycs.com/ar)، المزود الرائد لمنتجات الطهي عالية الجودة، و زادك (https://www.zadk.com.sa)، رائد التعليم الطهي في المملكة العربية السعودية، الإعلان عن إطلاق "مسابقة طهي قودي و زادك." يعد هذا الحدث الرائد بمثابة احتفال بالتاريخ الغني للمطبخ السعودي و تكريم نجوم الطهي الذين يشكلون مستقبل فن الطهي للأمة.
اندماج بين المهارة والموهبة
تقدم شركة قودي لحلول الطهي تراثها الغني في براعة الطهي إلى الواجهة، بينما تبث زادك رؤيتها الرائدة لإنشاء معهد طهي رائد في المملكة العربية السعودية. ويهدف هذا التعاون إلى تغذية وتطوير نظام طهي مزدهر في المملكة.
الاحتفال بالتميز الطهوي في المملكة العربية السعودية
تم تصميم المسابقة لتكريم النكهات التقليدية التي شكلت تاريخ الطهي السعودي مع احتضان الإبداع الذي سيحدد مستقبله. سيتم تكليف المتسابقين بإعداد أطباق تجسد جوهر المطبخ السعودي، وذلك باستخدام مجموعة من منتجات قودي لحلول الطهي عالية الجودة.
وقال علي ميرزا، مدير التسويق لشركة قودي لحلول الطهي: "يسعدنا أن نقدم منصة حيث يمكن للطهاة السعوديين عرض مواهبهم وحيث يتم الاحتفاء بفن الطهي. لا تقتصر هذه المسابقة على العثور على أفضل طبق فحسب، بل تتعلق أيضًا بتسليط الضوء على الشغف والابتكار الذي يجلبه مجتمع الطهي لدينا إلى الطاولة كل يوم."
رحلة اكتشاف الطهي
تتقدم شركة قودي لحلول الطهي بدعوة حارة لجميع الطهاة المحترفين في جميع أنحاء المملكة للمشاركة في مسابقة الطهي الموقرة هذه. يعد هذا الحدث بأن يكون احتفالاً بتنوع الطهي في المملكة العربية السعودية وشهادة على الروح المبتكرة التي تدفع صناعة الأغذية في البلاد إلى الأمام.
ستتوج المسابقة بحدث كبير في جدة، حيث يقوم الطهاة المختارون بإعداد أطباقهم المميزة مباشرة أمام لجنة من الحكام الموقرين. لن يحصل الفائز على لقب بطل الطبخ قودي وزادك فحسب، بل سيحصل أيضًا على جائزة كبيرة، بمناسبة إنجازه في عالم الطهي.
كيفية المشاركة في مسابقة الطبخ السعودية لقودي لحلول الطهي و زادك
تعد المشاركة في مسابقة الطبخ السعودية لقودي لحلول الطهي و زادك فرصة للطهاة المحترفين الذين يتمتعون بخبرة تتراوح بين 2 إلى 5 سنوات لعرض خبراتهم وإبداعاتهم.
إليك كيفية رمي قبعة الشيف الخاصة بك في الحلبة:
التحقق من الأهلية: تأكد من أنك طاهٍ محترف مقيم في المملكة العربية السعودية ولديك خبرة تتراوح من 2 إلى 5 سنوات في الطهي.
التسجيل عبر الإنترنت:
- قم بزيارة التسجيل في مسابقة قودي لحلول الطهي و زادك
- املأ استمارة التسجيل بالبيانات الخاصة بك
- أرسل النموذج بحلول الموعد النهائي: [الموعد النهائي للتسجيل المحدد].
انتظر التأكيد:
- بعد التسجيل، انتظر مكالمة التأكيد من قودي لحلول الطهي.
- سيتم اختيار 6 مرشحين أفضل للمشاركة في المسابقة بعد الفرز.
التحضير للحدث:
- ستقام المسابقة في 2 مارس 2024 في مدينة جدة.
- سيتلقى المشاركون المختارون إقامة، بما في ذلك تذاكر الطيران والنقل والإقامة في الفندق.
- عند الوصول، استمتع بحفل استقبال واعثر على سلة هدايا في غرفتك.
المواجهة الطهوية:
- أظهر مهاراتك الطهوية واستخدم مهاراتك لدمج المكونات السعودية المحلية مع منتجات قودي لإنشاء أطباق مبتكرة.
الجائزة:
- تنافس على الجائزة الكبرى بقيمة 15,000 ريال سعودي ولقب البطولة في هذا الحدث الطهي الرفيع المستوى.
انضم إلينا للاحتفال بالابتكار في مجال الطهي السعودي وانتقل برحلة الطهاة المحترفين إلى آفاق جديدة مع قودي لحلول الطهي و زادك. لا يمكننا الانتظار لرؤية ما تبتكره!
ملاحظة: تخضع المشاركة لشروط وأحكام المسابقة كما هو موضح على موقع التسجيل: https://goodycs.com/ar/events/chef-competition
التعاون مع سنتريك
وقد اختارت شركة قودي ومجموعتها التعاون مع سنتريك (https://www.centricdxb.com)، وهي وكالة عالمية بارزة متخصصة في التحول الرقمي، لدعم المتطلبات الرقمية المتطورة بسرعة. وأكد علي ميرزا، مدير التسويق في قودي، "كانت تجربتنا مع سنتريك إيجابية للغاية. إنهم يتميزون باستمرار بأفكارهم المبتكرة وتصميماتهم الإبداعية عالية الجودة. كانت حلولهم المتقدمة مفيدة في تقدم علامتنا التجارية خاصة في عالم التسويق التكنولوجي المتغير باستمرار."
تضمن هذه الشراكة استراتيجيات رقمية مبسطة وفعالة، مما يعزز الحضور الإلكتروني لقودي وجذب العملاء.
عن قودي لحلول الطهي: قودي لحلول الطهي، جزء من العلامة التجارية التراثية، كانت ركيزة للتميز الطهي في المملكة العربية السعودية لأكثر من 50 عامًا. ملتزمة بتقديم الجودة والابتكار، تقدم قودي لحلول الطهي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصممة لإثراء تجربة الطهي للمحترفين وهواة الطعام على حد سواء.
بسام الرشدي
قودي لحلول الطهي
+966 54 428 2020
bmr@goody.com.sa