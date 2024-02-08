قودي لحلول الطهي تكشف عن مسابقة طهي للاحتفال بالمأكولات السعودية

قودي لحلول الطهي تحدي الصندوق الغامض الفائز بقيمة 15,000 ريال

مسابقة طهي تشجع على التميز والإبداع في المطبخ السعودي، برعاية قودي لحلول الطهي وزادك. المشاركون يستعرضون مواهبهم أمام لجنة الحكام، مع فرصة للفوز بجوائز قيمة.

نقدم منصة للطهاة السعوديين لعرض مواهبهم والاحتفال بفن الطهي، مسابقة تبرز الأفضل في الطبخ مع التركيز على الشغف والابتكار في مجتمعنا.” — علي ميرزا