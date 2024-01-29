直接從歐洲品味藝術中發現明信片格式食譜
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在明信片版本中發現這些奇妙的食譜。 橘子,獼猴桃和番茄將成為歐洲地區虛擬但美食之旅廚房的主角。
第二年結束時,“歐洲口味–水果和蔬菜傑作”運動提出了美食明信片, 一系列明信片格式的視頻食譜,陪伴您進行美食之旅,以發現這些產品的鄉村和領地產品, 它既體現了景觀,也體現了歐洲經濟。
該項目由意大利公民社會組織（CSO Italy）推動,並由歐盟共同出資,見證了該領域幾家意大利領先公司的參與,包括Apofruit,Cico-Mazzoni,Conserve Italia,Lagnasco, Oranfrizer,Origin和RK Growers。該運動旨在強調歐洲水果和蔬菜的卓越品質,提高公眾對適用於這些產品的高標準的認識,並採用更健康的飲食。
用旅行的隱喻重新發現味道,這一旅程也可以是虛擬的。這是啟發這三個食譜的活動背後的想法。與領土的文化和歷史交織在一起的故意簡單的準備工作。
番茄肉丸
當第勒尼安海的風掠過阿馬爾菲海岸時,感覺就像一個老朋友經過漫長的旅程返回家園,並提供了遲來的舒適感。歐洲口味藝術向您展示了經典的番茄肉丸,這是一種傳統的意大利菜餚,在這些土地上具有悠久的歷史。對於意大利人來說,這是最讓人想起奶奶烹飪那種溫暖,熟悉的味道的菜餚之一。 一道簡單,幾乎不起眼的菜,結合了家庭廚房中剩餘的食材,創造出美味又營養的主菜。對於真正的意大利體驗,請記住用番茄醬麵包製作“ scarpetta”！
血橙冰冷飲料
將溫暖的西西里陽光帶到亞洲街頭,散發出橙子的美味香氣,充滿“橙色”的含義。歐洲品味藝術精心選擇了西西里島引以為傲的農產品-血橙,並將其變成了精美的電子明信片,希望我們的友誼像血橙一樣甜美而持久！
鬆餅獼猴桃
獼猴桃的新鮮度,巧克力的甜味和製劑的柔軟度使此食譜成為享用完美早餐的最佳伴侶。味道,簡單性和質量是喚醒最好的成分,如果與優質咖啡結合使用,請準備好立即運送到美麗的國家。富含鉀,在體育鍛煉後或“拉起我們”非常好,其常規消耗也可以改善腸道功能。
拉齊奧（Lazio）,皮埃蒙特（Piedmont）和埃米拉·羅馬涅（Emila Romagna）最初來自中國,是大多數意大利獼猴桃種植的地區,在世界主要生產商的領獎台上。
Renato Pagani
在明信片版本中發現這些奇妙的食譜。 橘子,獼猴桃和番茄將成為歐洲地區虛擬但美食之旅廚房的主角。
第二年結束時,“歐洲口味–水果和蔬菜傑作”運動提出了美食明信片, 一系列明信片格式的視頻食譜,陪伴您進行美食之旅,以發現這些產品的鄉村和領地產品, 它既體現了景觀,也體現了歐洲經濟。
該項目由意大利公民社會組織（CSO Italy）推動,並由歐盟共同出資,見證了該領域幾家意大利領先公司的參與,包括Apofruit,Cico-Mazzoni,Conserve Italia,Lagnasco, Oranfrizer,Origin和RK Growers。該運動旨在強調歐洲水果和蔬菜的卓越品質,提高公眾對適用於這些產品的高標準的認識,並採用更健康的飲食。
用旅行的隱喻重新發現味道,這一旅程也可以是虛擬的。這是啟發這三個食譜的活動背後的想法。與領土的文化和歷史交織在一起的故意簡單的準備工作。
番茄肉丸
當第勒尼安海的風掠過阿馬爾菲海岸時,感覺就像一個老朋友經過漫長的旅程返回家園,並提供了遲來的舒適感。歐洲口味藝術向您展示了經典的番茄肉丸,這是一種傳統的意大利菜餚,在這些土地上具有悠久的歷史。對於意大利人來說,這是最讓人想起奶奶烹飪那種溫暖,熟悉的味道的菜餚之一。 一道簡單,幾乎不起眼的菜,結合了家庭廚房中剩餘的食材,創造出美味又營養的主菜。對於真正的意大利體驗,請記住用番茄醬麵包製作“ scarpetta”！
血橙冰冷飲料
將溫暖的西西里陽光帶到亞洲街頭,散發出橙子的美味香氣,充滿“橙色”的含義。歐洲品味藝術精心選擇了西西里島引以為傲的農產品-血橙,並將其變成了精美的電子明信片,希望我們的友誼像血橙一樣甜美而持久！
鬆餅獼猴桃
獼猴桃的新鮮度,巧克力的甜味和製劑的柔軟度使此食譜成為享用完美早餐的最佳伴侶。味道,簡單性和質量是喚醒最好的成分,如果與優質咖啡結合使用,請準備好立即運送到美麗的國家。富含鉀,在體育鍛煉後或“拉起我們”非常好,其常規消耗也可以改善腸道功能。
拉齊奧（Lazio）,皮埃蒙特（Piedmont）和埃米拉·羅馬涅（Emila Romagna）最初來自中國,是大多數意大利獼猴桃種植的地區,在世界主要生產商的領獎台上。
Renato Pagani
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