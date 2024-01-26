歐洲口味藝術-水果和蔬菜傑作 活動第二年的積極成果
EINPresswire.com/ -- 歐洲口味藝術的積極成果–水果和蔬菜傑作,由意大利CSO推廣並由意大利Unione Europea共同資助的為期三年的交流和信息項目, 剛到運營的第二年末。該項目還由以下意大利公司資助:RK Growers,Mazzoni Group,Apofruit,Origine Group和Oranfrizer。
該項目包括一系列綜合的交流行動,以增加與該項目有關的四個國家的媒體,消費者和大型零售商的世界的關係:中國,日本,日本, 泰國和台灣。
實際上,目標始終是傳達項目的價值,並提高歐盟對水果和蔬菜產品質量的認識, 雄心勃勃的目標是增強他們的競爭力並鼓勵他們的消費。
該運動的總體方法不僅限於商業推廣,因為有人提議加強與消費者的聯繫,包括, 在農業生產與消費者餐桌之間建立更深的聯繫。此外,該項目是利用這些市場對可持續食品日益增長的興趣,擴大出口並加強在選定國家的存在的獨特戰略機會。
在第二個基本年中,通過不斷的媒體關係與媒體進行交流,從而獲得了900多篇已發表的文章, 以及與Marie Claire,Yomiuri,Elle Taiwan和Thairath等主要報紙的幾種出版合作夥伴關係,總曝光量已超過700萬。
不僅如此,交流也已經過去,最重要的是, 通過具有廣泛影響者參與活動的社交網絡,在4個目標國家中每個國家都參與了10個概況,涉及的總共40個影響者, 創造了80多個內容,並獲得了超過200萬個印象。社會交流是第二年的動力,儘管已經存在, IG和FB的概況與新的微信和微博頻道在中國開幕有關,該頻道可容納4萬人,並創造了6700萬的印象。
在短短幾個月內取得了令人難以置信的成功,這證實了對這些問題的日益關注。該運動之所以脫穎而出,恰恰是因為它對目標國家的文化特點進行了認真的分析,以有針對性的方式調整了信息和促銷戰略, 確保有效適應每個市場的特定需求。
也不缺乏B2B的方法,這種交流的關鍵時刻是參加了亞洲該領域最重要的兩個貿易展覽會,包括Thaifex和Asia Fruit Logistica。通過在展覽會內進行交流,分發專用材料以及在展台上實現展示,這可以吸引和提高9.3萬名行業專家的認識。
儘管是第一年,但競選活動有所放緩, 從2024年2月1日開始,第二年對於充滿信心地展望該項目的第三年也是最後一年具有決定性意義。
CSO新闻
意大利水果和蔬菜服务中心（CSO）成立于1998年，是意大利的一个特别组织，致力于连接意大利国内从事果蔬生产和销售的领先企业。组织成员包括果蔬供应链各个环节的重要企业，从包装、物流、加工、机械到分销。CSO的使命是为成员提供有效服务，以提高意大利果蔬行业的效率和竞争力。CSO是一个技术平台，服务于整个意大利果蔬供应产业，通过促进经营者间的协同作用，提高整个产业的竞争力。CSO共有73个成员，角色如下：51家生产商，14个供应链成员，3个资助成员和5个支持机构。
由歐盟資助。但是,所表達的觀點和觀點僅是作者的觀點,並不一定反映歐盟或歐洲研究執行機構（REA）的觀點和觀點。歐盟和授予機構均不對它們負責
Renato Pagani
該項目包括一系列綜合的交流行動,以增加與該項目有關的四個國家的媒體,消費者和大型零售商的世界的關係:中國,日本,日本, 泰國和台灣。
實際上,目標始終是傳達項目的價值,並提高歐盟對水果和蔬菜產品質量的認識, 雄心勃勃的目標是增強他們的競爭力並鼓勵他們的消費。
該運動的總體方法不僅限於商業推廣,因為有人提議加強與消費者的聯繫,包括, 在農業生產與消費者餐桌之間建立更深的聯繫。此外,該項目是利用這些市場對可持續食品日益增長的興趣,擴大出口並加強在選定國家的存在的獨特戰略機會。
在第二個基本年中,通過不斷的媒體關係與媒體進行交流,從而獲得了900多篇已發表的文章, 以及與Marie Claire,Yomiuri,Elle Taiwan和Thairath等主要報紙的幾種出版合作夥伴關係,總曝光量已超過700萬。
不僅如此,交流也已經過去,最重要的是, 通過具有廣泛影響者參與活動的社交網絡,在4個目標國家中每個國家都參與了10個概況,涉及的總共40個影響者, 創造了80多個內容,並獲得了超過200萬個印象。社會交流是第二年的動力,儘管已經存在, IG和FB的概況與新的微信和微博頻道在中國開幕有關,該頻道可容納4萬人,並創造了6700萬的印象。
在短短幾個月內取得了令人難以置信的成功,這證實了對這些問題的日益關注。該運動之所以脫穎而出,恰恰是因為它對目標國家的文化特點進行了認真的分析,以有針對性的方式調整了信息和促銷戰略, 確保有效適應每個市場的特定需求。
也不缺乏B2B的方法,這種交流的關鍵時刻是參加了亞洲該領域最重要的兩個貿易展覽會,包括Thaifex和Asia Fruit Logistica。通過在展覽會內進行交流,分發專用材料以及在展台上實現展示,這可以吸引和提高9.3萬名行業專家的認識。
儘管是第一年,但競選活動有所放緩, 從2024年2月1日開始,第二年對於充滿信心地展望該項目的第三年也是最後一年具有決定性意義。
CSO新闻
意大利水果和蔬菜服务中心（CSO）成立于1998年，是意大利的一个特别组织，致力于连接意大利国内从事果蔬生产和销售的领先企业。组织成员包括果蔬供应链各个环节的重要企业，从包装、物流、加工、机械到分销。CSO的使命是为成员提供有效服务，以提高意大利果蔬行业的效率和竞争力。CSO是一个技术平台，服务于整个意大利果蔬供应产业，通过促进经营者间的协同作用，提高整个产业的竞争力。CSO共有73个成员，角色如下：51家生产商，14个供应链成员，3个资助成员和5个支持机构。
由歐盟資助。但是,所表達的觀點和觀點僅是作者的觀點,並不一定反映歐盟或歐洲研究執行機構（REA）的觀點和觀點。歐盟和授予機構均不對它們負責
Renato Pagani
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