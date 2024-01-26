欧洲口味艺术-水果和蔬菜杰作 广告系列第二年的积极成果
EINPresswire.com/ -- 欧洲口味艺术的积极成果–水果和蔬菜杰作,这是由意大利CSO发起,由意大利Unione Europea共同资助的三年交流和信息项目, 刚到运营的第二年年底。该项目还由以下意大利公司资助:RK Growers,Mazzoni Group,Apofruit,Origine Group和Oranfrizer。
该项目包括一套综合的交流行动,以增加与参与该项目的四个国家（中国,日本,日本）的媒体,消费者和大型零售商世界的关系, 泰国和台湾。
实际上,该目标始终是传达项目的价值,并提高欧盟对水果和蔬菜产品质量的认识, 旨在增强竞争力和鼓励消费的宏伟目标。
该运动的总体方法不仅限于商业推广,因为有人提议加强与消费者的联系,包括, 在农业生产与消费者餐桌之间建立更深的联系。此外,该项目利用这些市场对可持续食品的日益增长的兴趣,为扩大出口和加强在某些国家的存在提供了独特的战略机会。
在第二个基本年中,通过不断的媒体关系活动与媒体进行了交流,从而获得了900多篇已发表的文章, 并与玛丽·克莱尔（Marie Claire）,读卖新闻（Yomiuri）,台湾埃勒（Elle Taiwan）和泰瑞斯（Thairath）等主要报纸建立了多个出版合作伙伴关系,其总曝光量已超过700万张。
不仅如此,交流也已经过去,最重要的是, 通过具有广泛影响者参与活动的社交网络,在4个目标国家/地区中,每个国家/地区都有10个个人资料参与,共有40个影响者参与, 创建了80多个内容,并获得了超过200万个印象。社会交流是第二年的动力,尽管已经存在, IG和FB竞选活动的概况与新的微信和微博渠道在中国开业有关,该渠道吸引了4万人,并创造了6700万印象。
在短短几个月内取得了令人难以置信的成功,这证实了对这些问题的日益关注。该运动之所以脱颖而出,恰恰是因为它仔细分析了目标国家的文化特点,以有针对性的方式定位信息和促进战略, 确保有效适应每个市场的特定需求。
也不乏B2B的方法,此次交流的关键时刻是参加了亚洲行业最重要的两个贸易展览会,包括Thaifex和Asia Fruit Logistica。通过博览会内的交流,专用材料的分发以及在展位上展示烹饪的实现,这可以接触并提高超过9.3万名行业专家的意识。
尽管第一年,该广告系列有所放缓, 从2024年2月1日开始,这个第二年对于充满信心地展望该项目的第三年也是最后一年具有决定性意义。
CSO新聞
義大利水果和蔬菜服務中心（CSO）成立於1998年，是義大利的一個特別組織，致力於連結義大利國內從事果蔬生產和銷售的領先企業。組織成員包括果蔬供應鏈各個環節的重要企業，從包裝、物流、加工、機械到分銷。CSO的使命是為成員提供有效服務，以提高義大利果蔬行業的效率和競爭力。CSO是一個技術平臺，服務於整個義大利果蔬供應產業，透過促進經營者間的協同作用，提高整個產業的競爭力。CSO共有73個成員，角色如下：51家生產商，14個供應鏈成員，3個資助成員和5個支持機構。
由欧盟资助。但是,所表达的观点和观点仅是作者的观点,并不一定反映欧盟或欧洲研究执行机构（REA）的观点和观点。欧洲联盟和授予机构均不对它们负责
Renato Pagani
该项目包括一套综合的交流行动,以增加与参与该项目的四个国家（中国,日本,日本）的媒体,消费者和大型零售商世界的关系, 泰国和台湾。
实际上,该目标始终是传达项目的价值,并提高欧盟对水果和蔬菜产品质量的认识, 旨在增强竞争力和鼓励消费的宏伟目标。
该运动的总体方法不仅限于商业推广,因为有人提议加强与消费者的联系,包括, 在农业生产与消费者餐桌之间建立更深的联系。此外,该项目利用这些市场对可持续食品的日益增长的兴趣,为扩大出口和加强在某些国家的存在提供了独特的战略机会。
在第二个基本年中,通过不断的媒体关系活动与媒体进行了交流,从而获得了900多篇已发表的文章, 并与玛丽·克莱尔（Marie Claire）,读卖新闻（Yomiuri）,台湾埃勒（Elle Taiwan）和泰瑞斯（Thairath）等主要报纸建立了多个出版合作伙伴关系,其总曝光量已超过700万张。
不仅如此,交流也已经过去,最重要的是, 通过具有广泛影响者参与活动的社交网络,在4个目标国家/地区中,每个国家/地区都有10个个人资料参与,共有40个影响者参与, 创建了80多个内容,并获得了超过200万个印象。社会交流是第二年的动力,尽管已经存在, IG和FB竞选活动的概况与新的微信和微博渠道在中国开业有关,该渠道吸引了4万人,并创造了6700万印象。
在短短几个月内取得了令人难以置信的成功,这证实了对这些问题的日益关注。该运动之所以脱颖而出,恰恰是因为它仔细分析了目标国家的文化特点,以有针对性的方式定位信息和促进战略, 确保有效适应每个市场的特定需求。
也不乏B2B的方法,此次交流的关键时刻是参加了亚洲行业最重要的两个贸易展览会,包括Thaifex和Asia Fruit Logistica。通过博览会内的交流,专用材料的分发以及在展位上展示烹饪的实现,这可以接触并提高超过9.3万名行业专家的意识。
尽管第一年,该广告系列有所放缓, 从2024年2月1日开始,这个第二年对于充满信心地展望该项目的第三年也是最后一年具有决定性意义。
CSO新聞
義大利水果和蔬菜服務中心（CSO）成立於1998年，是義大利的一個特別組織，致力於連結義大利國內從事果蔬生產和銷售的領先企業。組織成員包括果蔬供應鏈各個環節的重要企業，從包裝、物流、加工、機械到分銷。CSO的使命是為成員提供有效服務，以提高義大利果蔬行業的效率和競爭力。CSO是一個技術平臺，服務於整個義大利果蔬供應產業，透過促進經營者間的協同作用，提高整個產業的競爭力。CSO共有73個成員，角色如下：51家生產商，14個供應鏈成員，3個資助成員和5個支持機構。
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Renato Pagani
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