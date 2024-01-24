歐洲和意大利的質量標籤產品繼續增長

PDO和PGI市場的持續顯著增長在歐洲繼續記錄,特別是意大利。

TAIPEI, TAIWAN, January 24, 2024 / EINPresswire.com / -- 2024年1月–歐洲質量標誌,例如受保護的原產地標記（PDO）和受保護的地理標誌（PGI）,不僅代表對產品質量和真實性的認可, 這也是保護區域食品和葡萄酒傳統的強項。PDO和PGI的增加證明了生產者與領土之間的緊密聯繫,肯定了維護和增強當地特性的願望。在消費者對食品來源和質量的認識不斷提高的情況下,PDO和PGI是保證透明度和食品安全的基本工具。意大利是各種優質農業食品的發源地,處於這一積極趨勢的最前沿。從著名的奶酪,油,葡萄酒和醃製肉類到獨特的地區特色菜,意大利的PDO和PGI不僅在國內市場上而且在國際上都受到越來越多的讚賞。在歐洲國家/地區,共有3160種經過PDO PGI TSG認證的食品和葡萄酒。意大利是PDO和PGI產品數量最多的國家,準確地說是855種,其中148種PGI和174種PDO產品;這112種是水果和蔬菜產品, 每個故事都有與其原籍地相關的獨特故事。高質量的原材料,傳統技術以及使用最新技術的仔細控制,使歐洲產品,尤其是意大利產品在感官質量方面名列前茅。此外,PDO和PGI產品必須遵守嚴格的生產規格和高歐洲標準,以保持其風味和營養特性。"意大利CSO項目經理Luca Mari說:“ PDO和PGI不僅涉及標籤,而且體現了生產者對保護生物多樣性和增強區域典型性的承諾。”。"“這些名稱不僅通過保證產品的真實性來保護消費者,而且還推動了當地社區的可持續經濟發展。”.這是交流和信息項目“歐洲口味藝術:Fruit&Veg傑作”的背景,該運動旨在傳達質量,傳統和食品安全的信息。該運動的目的恰恰是使不同國家的消費者發現歐洲和意大利水果和蔬菜產品的特殊性。該項目由歐盟和意大利CSO以及合作夥伴RK Growers,Mazzoni Group,Apofruit,Origine Group和Oranfrizer資助。歐盟委員會與國家控制機構一起,繼續支持和促進採用新的PDO和PGI, 因此有助於鞏固歐洲作為食品和葡萄酒傳統的監護人在世界上的聲譽。有關CSO的新聞CSO Italy成立於1998年,是意大利的一個獨特實體,將意大利的許多領先公司與國內水果和蔬菜的生產和銷售聯繫在一起。完成成員範圍的是重要的公司,專門從事水果和蔬菜供應鏈的不同領域,包括包裝,物流,加工,機械和分銷。CSO Italy的使命是為會員提供有用的服務,以改善意大利水果和蔬菜行業並提高效率和競爭力。為整個意大利水果和蔬菜供應鏈服務的技術表,通過運營商之間的協同作用來提高其競爭力。CSO ITALY有73個成員,分佈如下:51個生產者成員,14個供應鏈成員,3個補貼成員和5個支持機構。由欧盟资助。本文中所表述的观点和意见仅代表作者本人的观点和意见，不必然反映欧盟或欧洲研究执行机构（REA）的观点和意见。欧盟和授权机构也不对本文的观点和意见负责。