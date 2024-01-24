欧洲和意大利的质量标签产品继续增长

在欧洲,尤其是意大利,PDO和PGI市场的持续且显着的增长继续保持记录。

SHAGHAI, CHINA, January 24, 2024 / EINPresswire.com / -- 诸如原产地标记（PDO）和受保护地理标志（PGI）之类的欧洲质量标志不仅代表对产品质量和真实性的认可, 也是保护区域美食和美酒传统的强项。PDO和PGI的增加证明了生产者与领土之间的紧密联系,肯定了保护和增强当地特色的愿望。在消费者对食品来源和质量的认识不断提高的情况下,PDO和PGI是保证透明度和食品安全的基本工具。意大利是各种优质农产品的所在地,处于这一积极趋势的最前沿。意大利的PDO和PGI,从著名的奶酪,油,葡萄酒和腌制肉类到独特的地区特色菜,不仅在国内市场上,而且在国际上也越来越受到赞赏。在欧洲国家/地区,共有3160种PDO PGI TSG认证的食品和葡萄酒。意大利是PDO和PGI产品数量最多的国家,准确地说是855种,其中148种PGI和174种PDO产品;这112种是水果和蔬菜产品, 每个故事都有一个与其起源领土相关的独特故事。高质量的原材料,传统技术以及使用最新技术的精心控制,使欧洲（尤其是意大利）产品在感官质量方面名列前茅。此外,PDO和PGI产品必须遵守严格的生产规格和高欧洲标准,以保持其风味和营养特性。"意大利公民社会组织项目经理卢卡·马里（Luca Mari）表示:“ PDO和PGI不仅涉及标签,还体现了生产者对保护生物多样性和增强区域典型性的承诺。”。"“这些名称不仅通过保证产品的真实性来保护消费者,而且还可以推动当地社区的可持续经济发展。”."这是交流和信息项目“欧洲口味艺术:水果与蔬菜杰作”的背景,该运动旨在传达质量,传统和食品安全的信息。该活动的目的恰恰是使不同国家的消费者发现欧洲和意大利水果和蔬菜产品的特殊性。该项目由欧盟和意大利公民社会组织以及合作伙伴公司RK Growers,Mazzoni Group,Apofruit,Origine Group和Oranfrizer资助。欧盟委员会与国家控制机构一道,继续支持和促进采用新的PDO和PGI, 因此,有助于巩固欧洲在食品和葡萄酒传统守护者中的声誉。有关公民社会组织的新闻意大利公民社会组织（CSO Italy）成立于1998年,是意大利的一个独特实体,它将意大利的许多领先公司与国内水果和蔬菜的生产和销售联系在一起。完善成员范围是重要的公司,专门从事水果和蔬菜供应链的不同领域,包括包装,物流,加工,机械和分销。意大利公民社会组织的使命是为会员提供有用的服务,以改善和提高意大利水果和蔬菜行业的效率和竞争力。为整个意大利水果和蔬菜供应链服务的技术表,通过运营商之间的协同作用来提高其竞争力。意大利公民社会组织有73名成员,分布如下:51名生产者成员,14名供应链成员,3名补贴成员和5个支持机构。但是,所表达的观点仅属于作者或仅属于作者,并不一定反映欧盟或欧洲研究执行机构的观点（国王）。欧洲统一组织和分配机构均不承担任何责任。