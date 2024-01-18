欧洲味觉艺术分享健康时令水果食谱 歐洲口味藝術分享健康的季節性水果食譜

當今的消費者越來越意識到在不犧牲品味的情況下過上健康,平衡的生活的重要性。

TAIPEI, TAIWAN, January 18, 2024 / EINPresswire.com / -- 進食時,必須注意所選擇的食品的質量,這些食品更喜歡天然食品,例如水果和蔬菜,如果時令更好。歐洲口味藝術-水果與 & Veg Masterpieces項目是由歐盟和CSOItaly共同資助的交流和信息運動,目的是促進聯盟領土上生產的水果和蔬菜的消費 限制性質量標準。實際上,該項目旨在鼓勵消費者在消費選擇方面更加謹慎和意識。正是季節性的水果和蔬菜有助於抵消已經到來的寒冷和冬季的負面影響。季節性蔬菜和水果（例如獼猴桃和柑橘類水果）是維生素C的極好來源,有助於鐵的同化,而鐵的缺乏會導致虛弱, 並增強免疫系統的防禦能力。它們還提供纖維,不僅可以促進飽腹感並消除飢餓感,還可以消除使身體疲勞的多餘毒素。為了充分利用身體,以下兩種方法可以將這些水果摻入日常飲食中,而不會失去其所有自然益處。在早餐中包括橙汁的習慣在整個西方很普遍,但幾乎總是包裝果汁。意大利等國家除外,那裡的餐館和家庭都非常熟悉傳統的新鮮榨汁,因為新鮮的橙子除了便宜之外還更美味,更健康。橙汁是一種很好的食物,在健康飲食中是不能缺少的。橘子是柑橘類水果家族的一部分,是地中海盆地最常見的農作物之一。血橙提供維生素C和B維生素,有助於增強身體的防禦能力。此外,它們還含有許多礦物質,例如鎂和鉀,它們對支撐身體很有價值。它們也是抗氧化劑的極好來源,可保護細胞免受氧化應激的影響,並在能量代謝中發揮積極作用。血橙汁-橘子:對於一杯等於250毫升的橙汁,大約需要三個中型橙子。-榨汁機準備要輕鬆擠壓橙子,請將其縱向切成兩半,即將片段切成兩半。然後用榨汁機擠壓它們,然後將獲得的汁液倒入玻璃杯中。現在果汁準備好了。另一方面,如果不需要殘留的紙漿,只需將其通過過濾器,然後將其倒入玻璃中以將固體部分與液體的其餘部分分開即可。重要的是要記住,鮮榨橙汁應在榨汁後的幾分鐘內飲用,以便它可以提供所含的所有維生素。如果靜置,果汁將失去所含維生素的量,並且在十二小時內將完全不含維生素,同時保持其風味。獼猴桃也是維生素C的極好來源,實際上它們所含的甚至超過橙子。它們還提供多種礦物質,包括鉀和鎂,有助於抵消疲勞。獼猴桃果實是代謝和脂肪吸收的良好腸道調節劑,因為它富含纖維,具有淨化和排毒的特性,並有助於減少腹脹和“排毒”身體。除了吃它,值得嘗試將其添加到普通水中。用獼猴桃和檸檬排毒-1升水-3個獼猴桃-1個檸檬準備首先,必須充分洗滌檸檬以去除果皮上的任何污垢殘留物。然後將其切成薄片,然後將所得的部分或切片放入水罐中。然後繼續前進,根據個人口味將其去皮,切成薄片或切碎。獼猴桃應添加到水罐中的檸檬中,在室溫下應裝滿水。為了獲得令人愉悅的味道,需要將水果浸泡至少6個小時,最好過夜。檸檬和獼猴桃排毒水可以冷飲或在室溫下飲用,最多可以在冰箱中保存幾天。一天中的任何時間都可以飲用,經過過濾後也可以放入最喜歡的水壺中。由於存在檸檬和獼猴桃,這種排毒水將有助於燃燒脂肪,具有抗氧化作用並富含維生素C。歐洲品味藝術運動還邀請了領先公司在意大利市場的貢獻,包括Apofruit,Cico-Mazzoni,Conserve Italia,Lagnasco Group,Oranfrizer,Origine Group和RK Growers.CSO新闻意大利水果和蔬菜服务中心（CSO）成立于1998年，是意大利的一个特别组织，致力于连接意大利国内从事果蔬生产和销售的领先企业。组织成员包括果蔬供应链各个环节的重要企业，从包装、物流、加工、机械到分销。CSO的使命是为成员提供有效服务，以提高意大利果蔬行业的效率和竞争力。CSO是一个技术平台，服务于整个意大利果蔬供应产业，通过促进经营者间的协同作用，提高整个产业的竞争力。CSO共有73个成员，角色如下：51家生产商，14个供应链成员，3个资助成员和5个支持机构。由歐盟資助。但是,所表達的觀點和觀點僅是作者的觀點,並不一定反映歐盟或歐洲研究執行機構（REA）的觀點和觀點。歐盟和授予機構均不對它們負責