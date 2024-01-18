كتاب جديد لوزير الصحة السعودي السابق يثني على حلول شركة BGI خلال جائحة كورونا
كتاب جديد لوزير الصحة السعودي السابق يثني على حلول شركة BGI خلال جائحة كوروناSHENZHEN, GUANGDONG, CHINA, January 18, 2024 /EINPresswire.com/ -- في كتابه الأخير "الوقوف على أطراف الأصابع"، يستعرض معالي الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة السابق في المملكة العربية السعودية، النظام الطبي السعودي من حيث إجراءات الوقاية والسيطرة خلال جائحة كورونا، ويشيد بشكل خاص بمساهمة شركة BGI في دعم السعودية في مكافحتها ضد الجائحة من خلال التعاون الدولي.
يذكر الدكتور الربيعة في كتابه: "واجهنا عدة تحديات، كان أولها مسألة التناسق والتوافق بين مكان أخذ العينات والمختبرات التي أقامتها الشركة الصينية (BGI)... تم اختيار مواقع متعددة في جميع أنحاء المملكة على مراحل مختلفة. وتم تجهيز هذه المختبرات من قبل الشركة الصينية، التي أثبتت مع مرور الوقت أن أماكن إختيارها كان صائبه."
في عام 2020، اختارت حكومة المملكة العربية السعودية مختبرات "هو-يان" التابعة لمجموعة BGI لإطلاق برنامجها الوطني لاختبارات PCR.
وقد صرح به ما تشه، رئيس منطقة غرب آسيا في BGI، قائلاً "كان المشروع مليئًا بالتحديات. فهم لم يحتاجوا فقط إلى المواد والمنتجات، بل إلى المساعدة أيضًا في بناء قدرات معامل الاختبار في السعودية."
من 2020 إلى 2021، أرسلت BGI ما يقارب 750 شخصًا إلى السعودية لبناء وتشغيل خمس مختبرات في أنحاء المملكة. وبالإضافة إلى ذلك، قامت BGI بتدريب 430 من مشغلي المختبرات بالمملكة، وقد ساعدة بذلك المركز الوطني السعودي للوقاية من الأمراض ومكافحتها على إنشاء قدرات عالية الإنتاج في التسلسل الجيني ومساعدة المناطق المحلية على إقامة قدرات اختبار. كما ساهم هذا التعاون في تعزيز وعي السعودية بأهمية تحسين قدرات الاختبار الطبي الدقيق محليًا.
في السنوات الأخيرة، أجرت مجموعة BGI مباحثات مع وزارة الصحة السعودية والهيئة العامة للصحة العامة، ووقعت عدة اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم لدعم تنفيذ رؤية السعودية 2030.
في يونيو 2023، قام الدكتور ين يي، الرئيس التنفيذي لمجموعة BGI، بزيارة عمل إلى السعودية لتعميق التعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة والشركاء، وحضر المؤتمر العربي الصيني العاشر للأعمال. في هذا الاجتماع، وقعت مجموعة BGI مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة والموارد المائية والزراعة السعودية لدعم تنفيذ مبادرة السعودية الخضراء.
وستواصل BGI تعزيز التعاون الودي مع السعودية في مجالات الصحة العامة، والتعاون العلمي البحثي، والتحديث الزراعي، والحفاظ على الموارد الجينية البيولوجية، وحماية البيئة الإيكولوجية، وتدريب الكوادر، وغيرها من المجالات.
رابط الكتاب: https://www.jarir.com/ae-ar/arabic-books-623992.html
Richard Li
BGI Group
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