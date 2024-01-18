inGroup отмечает рекорды 2023 года и свою 8-ю годовщину в историческом Elevate Cruise

inCruises отметила свое 8-летие историческим круизом Elevate Cruise на борту MSC Virtuosa. Со-генеральный директор и соучредитель inGroup Майкл Хатчисон празднует 8-ю годовщину с почти 700 членами клуба. Директор по маркетингу inGroup Дуг Корриган готовит почву для празднования 8-летия компании.

inGroup отмечает рекордный 2023 год и 8-ю годовщину исторического круиза Elevate Cruise с почти 700 членами клуба на борту MSC Virtuosa.