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inGroup отмечает рекорды 2023 года и свою 8-ю годовщину в историческом Elevate Cruise

Около 700 членов клуба присутствовали на праздновании 8-летия inCruises

inCruises отметила свое 8-летие историческим круизом Elevate Cruise на борту MSC Virtuosa.

inGroup Co-CEO and Co-Founder, Michael Hutchison

Со-генеральный директор и соучредитель inGroup Майкл Хатчисон празднует 8-ю годовщину с почти 700 членами клуба.

inGroup Chief Marketing Officer, Doug Corrigan

Директор по маркетингу inGroup Дуг Корриган готовит почву для празднования 8-летия компании.

inGroup отмечает рекордный 2023 год и 8-ю годовщину исторического круиза Elevate Cruise с почти 700 членами клуба на борту MSC Virtuosa.

SAN JUAN, PUERTO RICO, UNITED STATES, January 18, 2024 /EINPresswire.com/ -- inGroup отмечает рекорды 2023 года и свою 8-ю годовщину в историческом Elevate Cruise

Почти 700 Членов Клуба празднуют вместе на борту MSC Virtuosa

В 2023 году 104 653 пассажиров побывали в круизе через inCruises и сэкономили свыше $31 млн. Это новый годовой рекорд самого быстрорастущего в мире клуба путешественников.

"В 2023 году рекордное число круизных пассажиров и броней, а также стабильный рост числа Партнёров и Членов Клуба способствовали увеличению прибыли на 38%. Нас очень вдохновляет такой импульс и мы уверены, что в текущем году имеем все шансы побить этот рекорд”, - говорит Франк Кодина, Сооснователь и Генеральный Содиректор inGroup.

Рекорды 2023 года и другие наши достижения мы отмечаем во время празднования 8-й годовщины Компании на борту MSC Virtuosa.

“16 января 2024 года - день, когда нашей компании исполняется 8 лет, и мы отмечаем эту годовщину в соответствующем русле - в круизе по Персидскому заливу в компании 700 Членов Клуба из 45 стран мира”, - говорит Майкл Хатчисон, Сооснователь и Генеральный Содиректор.

Помимо растущей прибыли, в 2023 году inGroup получила многочисленные престижные награды, включая 3 награды Magellan, а также была признана MSC Cruises Агентством №1 на новых рынках.

“Мы ожидаем, что недавнее награждение inGroup станет одним из многих, - говорит Анджело Капурро, Исполнительный директор MSC Cruises. - Для нас большая честь быть в числе организаторов празднования годовщины компании на борту MSC Virtuosa. Мы восхищаемся тем, какую новую энергию и страсть они привнесли в круизную отрасль, и гордимся Партнёрством с этой инновационной компанией с самого начала эффективного внедрения их круизной концепции на различных новых рынках по всему миру”.

Об inCruises
inCruises - подразделение inGroup International, один из крупнейших в мире туристических клубов по подписке. С момента основания в 2016 году inCruises насчитывает более одного миллиона Членов Клуба и Партнёров из более 200 стран мира. Система inStays, появившаяся в 2022 году, предоставляет Членам Клуба доступ к 200 тысячам круизов, отелей и курортов. Члены Клуба inCruises могут зарабатывать Бонусные Баллы, чтобы использовать их при бронировании круизов, отелей и курортов на сайте inCruises, работающем на 17 языках.

inGroup вносит ощутимый вклад в жизни своих Членов Клуба и предлагает своей растущей команде Партнёров возможности для бизнеса мирового класса. Членство в Клубе inCruises распространяется исключительно силами Независимых Партнёров, которые могут зарабатывать компенсацию за то, что делятся информацией об эксклюзивных преимуществах Членства в Клубе с другими.

inGroup International делает всё, чтобы являться примерным членом международного сообщества и активно поддерживает Mercy Ships и другие благотворительные инициативы. Чтобы узнать больше, зайдите на сайт in.Group или inCruises.com.

Beatriz Diaz
inGroup International
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inGroup отмечает рекорды 2023 года и свою 8-ю годовщину в историческом Elevate Cruise

Distribution channels: Business & Economy, Companies, Culture, Society & Lifestyle, International Organizations, Travel & Tourism Industry


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