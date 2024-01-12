第八届亚洲未来食品大会公告暨FFA大奖及嘉吉“明日营养”奖开放报名征集
SINGAPORE, SINGAPORE, January 12, 2024 /EINPresswire.com/ -- 第八届亚洲未来食品大会（Future Food Asia，FFA）将于5月15日至16日在新加坡举办，大会将汇集了众多专家和行业领导者，针对农业食品行业的创新与投资重点展开了深入探讨，以期共同寻求解决方案，应对当前行业面临的重大变革。
在迈向低碳农业与食品系统的转型过程中，食物的关键要素，如营养价值，渐受边缘化影响，这是因为降低碳排放已成为多数利益相关者的共同诉求。此番重大改革亦为该行业审视过去十年发展提供了契机。本年度的亚洲未来食品大会将聚焦提升对营养与包容性重要性的认知。
为了与不同地域的创新者保持互动，FFA将坚持采用区域化策略。在营养和包容性双重使命的指导下，深入探讨地理、经济和社会背景下的关键倡议。
在为超过80家亚太地区初创企业提供创新展示平台，并颁发超过150万美元奖金之后，FFA欣然欢迎嘉吉（Cargill）回归，担任冠名赞助商，以及新加坡科学技术研究局（A*STAR）担任战略合作伙伴。
嘉吉将由Jing Yu（亚太地区特殊营养商业总监）和Poh Li Goh（全球品类市场经理，特殊营养）代表担任评委成员。
Jing Yu，嘉吉亚太地区特殊营养商业总监，表示：“嘉吉坚信，创新和新技术对亚洲食品行业的增长以及解决全球紧迫的营养挑战具有重要作用。我们期待与FFA携手合作，发掘并支持有抱负的企业，共同推动下一代包容性食品解决方案的实现，为改善全球人民的健康和营养状况作出贡献。”
他们将与其他评委，包括ID Capital的创始人Isabelle Decitre和A*STAR的代表共同组成评委会进行奖项评审工作。
A*STAR的代表表示“A*STAR致力于推动研究与创新，为健康和福祉的整体发展提供支持。在营养日益重要的趋势下，科学技术领域具备挖掘理想解决方案的巨大潜能。与未来食品亚洲的长期合作对于培养人才和激发创新解决方案具有重要意义。”
FFA奖项征集
本届FFA奖项已经开放申请程序。我们诚挚得邀请已经完成概念验证的初创企业积极申请，竞逐总金额达100,000美元的丰厚大奖。在经过FFA评审团的全面评估后，将有十家初创企业脱颖而出，于新加坡会议上现场展示其创新项目。
了解更多详情及申请方式，请访问官方网站：https://futurefoodasia.com/ffa-2024/
此外，我们鼓励符合条件的初创企业申请嘉吉“明日营养”奖项。该奖项旨在表彰在专业营养、肉类及乳制品替代品研发领域推动创新的合作企业，以期为亚洲地区及其消费者打造和拓展新颖的产品概念。获奖企业将得到嘉吉公司内部专业知识和能力的支持，推动其解决方案或创意的实现和可扩展性。
关于ID资本
ID资本是一家总部位于新加坡的投资与咨询公司，聚焦农业食品科技领域，立足于高增长与高风险并存的亚太地区。作为该垂直领域的领军企业，ID资本通过2016年推出的亚洲未来食品平台，为亚太地区生态系统的建设与发展注入了资金与力量。此外，ID资本还是新加坡政府农食科技种子基金的指定合作伙伴。
如需进一步了解，敬请邮件垂询：ffaa@idcapital.com.sg。
关于嘉吉
嘉吉公司致力于协助全球食品体系高效运作。我们致力于将农民与市场紧密连接，为消费者提供食材，为家庭提供日常用品——嘉吉的产品可以说覆盖了从食物到方方面面。在全球范围内，我们的16万名团队成员矢志创新，为合作伙伴和社区赋予力量，以安全、负责任、可持续的方式向世界提供养分。
从降低甲烷排放的饲料到利用废物生产的可再生燃料，我们探索无尽的可能性。然而，我们的核心价值观始终如一：以人为本，追求卓越，秉持正直。这就是我们如何满足邻里需求、守护地球家园，并为子孙后代创造美好未来的方式。欲了解更多信息，请访问Cargill.com和我们的新闻中心.
关于新加坡科学技术研究局（A*STAR）
作为新加坡领先的公共研发机构，A*STAR通过开放式创新，与公共及私营部门的合作伙伴共同努力，为新加坡经济和社会发展贡献力量。作为一个专注于科学和技术的研究组织，A*STAR致力于缩小学术界与工业界之间的差距。我们的研究成果为新加坡带来了经济增长和就业机会，同时通过改善医疗、城市生活和可持续性等社会领域，提升全体新加坡国民的生活质量。A*STAR在培育科学人才和领导者方面发挥着关键作用，为研究界和工业界提供更全面的支援。我们的研发活动涵盖了生物医学科学、物理科学和工程学等领域，主要研究机构位于Biopolis和Fusionopolis。如需了解最新动态，请访问官方网站：www.a-star.edu.sg
Isabelle Decitre
在迈向低碳农业与食品系统的转型过程中，食物的关键要素，如营养价值，渐受边缘化影响，这是因为降低碳排放已成为多数利益相关者的共同诉求。此番重大改革亦为该行业审视过去十年发展提供了契机。本年度的亚洲未来食品大会将聚焦提升对营养与包容性重要性的认知。
为了与不同地域的创新者保持互动，FFA将坚持采用区域化策略。在营养和包容性双重使命的指导下，深入探讨地理、经济和社会背景下的关键倡议。
在为超过80家亚太地区初创企业提供创新展示平台，并颁发超过150万美元奖金之后，FFA欣然欢迎嘉吉（Cargill）回归，担任冠名赞助商，以及新加坡科学技术研究局（A*STAR）担任战略合作伙伴。
嘉吉将由Jing Yu（亚太地区特殊营养商业总监）和Poh Li Goh（全球品类市场经理，特殊营养）代表担任评委成员。
Jing Yu，嘉吉亚太地区特殊营养商业总监，表示：“嘉吉坚信，创新和新技术对亚洲食品行业的增长以及解决全球紧迫的营养挑战具有重要作用。我们期待与FFA携手合作，发掘并支持有抱负的企业，共同推动下一代包容性食品解决方案的实现，为改善全球人民的健康和营养状况作出贡献。”
他们将与其他评委，包括ID Capital的创始人Isabelle Decitre和A*STAR的代表共同组成评委会进行奖项评审工作。
A*STAR的代表表示“A*STAR致力于推动研究与创新，为健康和福祉的整体发展提供支持。在营养日益重要的趋势下，科学技术领域具备挖掘理想解决方案的巨大潜能。与未来食品亚洲的长期合作对于培养人才和激发创新解决方案具有重要意义。”
FFA奖项征集
本届FFA奖项已经开放申请程序。我们诚挚得邀请已经完成概念验证的初创企业积极申请，竞逐总金额达100,000美元的丰厚大奖。在经过FFA评审团的全面评估后，将有十家初创企业脱颖而出，于新加坡会议上现场展示其创新项目。
了解更多详情及申请方式，请访问官方网站：https://futurefoodasia.com/ffa-2024/
此外，我们鼓励符合条件的初创企业申请嘉吉“明日营养”奖项。该奖项旨在表彰在专业营养、肉类及乳制品替代品研发领域推动创新的合作企业，以期为亚洲地区及其消费者打造和拓展新颖的产品概念。获奖企业将得到嘉吉公司内部专业知识和能力的支持，推动其解决方案或创意的实现和可扩展性。
关于ID资本
ID资本是一家总部位于新加坡的投资与咨询公司，聚焦农业食品科技领域，立足于高增长与高风险并存的亚太地区。作为该垂直领域的领军企业，ID资本通过2016年推出的亚洲未来食品平台，为亚太地区生态系统的建设与发展注入了资金与力量。此外，ID资本还是新加坡政府农食科技种子基金的指定合作伙伴。
如需进一步了解，敬请邮件垂询：ffaa@idcapital.com.sg。
关于嘉吉
嘉吉公司致力于协助全球食品体系高效运作。我们致力于将农民与市场紧密连接，为消费者提供食材，为家庭提供日常用品——嘉吉的产品可以说覆盖了从食物到方方面面。在全球范围内，我们的16万名团队成员矢志创新，为合作伙伴和社区赋予力量，以安全、负责任、可持续的方式向世界提供养分。
从降低甲烷排放的饲料到利用废物生产的可再生燃料，我们探索无尽的可能性。然而，我们的核心价值观始终如一：以人为本，追求卓越，秉持正直。这就是我们如何满足邻里需求、守护地球家园，并为子孙后代创造美好未来的方式。欲了解更多信息，请访问Cargill.com和我们的新闻中心.
关于新加坡科学技术研究局（A*STAR）
作为新加坡领先的公共研发机构，A*STAR通过开放式创新，与公共及私营部门的合作伙伴共同努力，为新加坡经济和社会发展贡献力量。作为一个专注于科学和技术的研究组织，A*STAR致力于缩小学术界与工业界之间的差距。我们的研究成果为新加坡带来了经济增长和就业机会，同时通过改善医疗、城市生活和可持续性等社会领域，提升全体新加坡国民的生活质量。A*STAR在培育科学人才和领导者方面发挥着关键作用，为研究界和工业界提供更全面的支援。我们的研发活动涵盖了生物医学科学、物理科学和工程学等领域，主要研究机构位于Biopolis和Fusionopolis。如需了解最新动态，请访问官方网站：www.a-star.edu.sg
Isabelle Decitre
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