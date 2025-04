Future Food Asia, 10개 AgriFoodTech 스타트업 결선 진출팀 발표 – 총 상금 10만 달러 수상 경쟁

SINGAPORE, April 29, 2025 / EINPresswire.com / -- 아시아 태평양 지역(APAC) 내 AgriFoodTech 혁신을 선도하는 대표 플랫폼인 Future Food Asia가 제9회 대회의 결선 진출 10개 스타트업을 발표했습니다. 이들은 오는 5월 21일부터 22일까지 싱가포르에서 열리는 대회에서 총상금 10만 달러(USD)를 놓고 경합을 벌이게 됩니다. 또한, Adisseo FeedForward Award 수상자도 이번 행사에서 발표될 예정입니다.올해 결선 진출 스타트업은 다음과 같습니다: Aquaeasy (싱가포르), Faunatech (인도), BioDefense (싱가포르), Verta Bioenergy (싱가포르), TOWING Corporation (일본), MODGUT (태국), Meat the Next Company Limited (홍콩), Changqingtang3d (중국), 0calab (중국), Mush& (대한민국).Future Food Asia Award 제9회 대회는 25개국 이상에서 참가 신청을 받으며, 업계의 확장 가능한 혁신 트렌드를 반영하고 있습니다. "혁신이 성장과 만나는 곳(Where Innovation Meets Growth)"을 주제로, 이번 대회는 자본과 혁신이 어떻게 지속가능한 임팩트를 창출하는지를 조명합니다. 대회는 세 개의 세션을 통해 바이오로직스, 농업 AI, 바이오매뉴팩처링, 자연 기반 혁신 등 스케일업 준비가 완료된 솔루션을 조명합니다. FFA25는 AgriFoodTech, 푸드테크, 자연 기반 솔루션의 융합을 조명하며, 적시 투자로 재무 수익, 사회적 회복력, 지구 건강을 균형 있게 달성하면서 혁신을 가속화하는 방안을 제시합니다.최종 후보는 A*STAR 생의학 연구위원회 집행이사 Dr. Azlinda Anwar, Mahindra & Mahindra Ltd. 아세안 운영 총괄 Sanjeesh Bera, Jungbunzlauer 연구개발 부사장 Dr. Anne Wagner, 그리고 ID Capital 설립자 Isabelle Decitre로 구성된 심사위원단의 철저한 평가 과정을 거쳐 선정되었습니다.ID Capital의 설립자 Isabelle Decitre는 "현재 투자 환경에서는 명확성과 신념이 무엇보다 중요합니다. 우리는 과학과 기술이 지속가능한 임팩트를 이끄는 원동력이라는 확고한 믿음을 바탕으로 올해 결선 진출 스타트업 10개사를 선정하였습니다.이 스타트업들은 혁신성과 더불어 목적성과 회복력을 갖춘 확장 가능성을 보여주며, 우리 장기 비전과 A*STAR와의 지속적 파트너십과도 완벽히 부합합니다"라고 밝혔습니다.A*STAR 생의학 연구위원회 집행이사인 Dr. Azlinda Anwar는 "AgriFoodTech 분야의 혁신은 아시아 및 전 세계에서 회복력 있고 지속 가능한 식량 시스템을 구축하는 데 핵심적인 역할을 합니다. A*STAR는 Future Food Asia를 통해 과학 기반 솔루션을 개발하는 차세대 스타트업을 지원하게 되어 매우 자랑스럽습니다. 연구 기관, 산업계, 창업가 간의 협업을 촉진함으로써, 혁신 기술이 사회적·경제적 가치를 실현하는 데 기여하고 이를 가속화할 수 있을 것입니다"라고 밝혔습니다.행사 참여 신청은 https://futurefoodasia.com/ffa-2025/ 에서 가능합니다.Future Food Asia 2025 결선 진출 스타트업 소개Aquaeasy (싱가포르)AquaEasy는 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT) 기술을 기반으로 새우 양식 농가의 삶을 개선하고, 지구를 보호하며, 전 세계 식량 공급에 기여하는 솔루션을 제공합니다. 새우 양식의 성공은 가능한 한 짧은 시간 내에 새우를 키워 수확하는 데 달려 있습니다. 데이터 기반 도구 없이 양식할 경우, 기후 변화와 질병 발생 위험이 증가하게 됩니다. Aquaeasy는 새우가 농부와 대화할 수 있도록 하는 독자적인 AI 기술 솔루션을 통해 가장 진보된 데이터 기반 도구를 제공합니다. 이를 통해 새우 양식의 생산성, 수익성, 지속가능성을 모두 향상시키는 것을 목표로 합니다.BioDefense (싱가포르)BioDefense는 혁신적인 바이오 기반 기술을 통해 식품 공급망을 더욱 스마트하고, 깨끗하며, 수익성 있게 변화시키고 있습니다. BioDefense의 혁신 기술은 고기, 생선, 해산물의 신선도를 기존 대비 최대 3배까지 연장시키는 한편, 항생제를 사용하지 않은 사료 보강을 통해 양식 생선의 건강과 성장을 증진시킵니다. 폐기물을 줄이고, 영양을 개선하며, 유해 화학물질을 제거함으로써, 생산자와 공급업체가 더 큰 가치를 창출할 수 있도록 지원하며, 식량 안보와 지속가능성에도 실질적인 영향을 미치고 있습니다.Faunatech (인도)Faunatech는 스마트폰과 연결되는 세계 최초의 휴대용 농업 진단 플랫폼을 개발하고 있습니다. 이 플랫폼은 우유, 생선, 육류, 가금류, 곡물 내 중요한 바이오마커 (Biomarker)를 측정하여, 가축 질병의 조기 발견, 항생제 사용 감소, 그리고 농장 단계에서의 식품 품질 모니터링을 가능하게 합니다.TOWING Corporation (일본)TOWING은 일본 대학에서 스핀오프한 기업으로, 일본 사케에 사용되던 고급 발효 기술을 응용해 개발한 바이오차(Biochar) 토양 개량 제품을 보유하고 있습니다. 이 회사의 제품인 SORATAN은 수많은 연구와 600개 농장에서의 상업적 시험을 성공적으로 완료했습니다. SORATAN은 적용 한 달 만에 토양을 빠르게 유기 비료에 적합하게 전환시키고, 화학 비료 대비 수확량을 증가시키는 동시에 토양 내 이산화탄소를 포집하는 효과를 나타냅니다.Verta Bioenergy (싱가포르)Verta Bioenergy는 가축 및 농업 폐기물을 고성능 바이오매스 펠릿(Pellet)으로 전환하여, 석탄을 대체하는 친환경 연료를 만듭니다. ENGIE의 지원을 받는 Verta의 특허 출원 기술은 닭 분뇨를 산업용 펠릿으로 변환하여, 별도의 보일러 개조 없이 석탄 보일러에 바로 사용할 수 있도록 합니다. Verta의 펠릿은 석탄 대비 최대 40% 저렴하고, 배출량도 40% 적으며, 필리핀의 다국적 고객들과의 성공적인 시험을 완료했습니다. 확장 가능하고 모듈형인 건조 기술과 맞춤형 연료 엔지니어링을 기반으로, Verta는 아시아 태평양 지역의 방대한 바이오매스 잠재력을 열어, 감축이 어려운 산업 부문의 탈탄소화를 가속화하고 있습니다.Changqingtang3d (중국)Changqingtang은 특허받은 인공지능 알고리즘과 적응형 3D 프린팅 기술을 활용하여, 운동선수부터 고령자에 이르기까지 각 개인의 건강 프로필에 맞춘 맞춤형 식사를 10분 이내에 제작합니다. 이 혁신은 영양과 요리 접근성을 결합하여 아시아 헬스테크 산업의 패러다임을 재정의할 것입니다. 한입의 혁명을 통해 미래의 식사를 경험해보세요!Meat the Next Company Limited (홍콩)Meat the Next는 식단 변화를 통해 기후 변화와 사막화를 해결하려는 홍콩 기반 슈퍼푸드 기술 스타트업입니다. AI 기반 식품 과학과 특허 받은 농업 바이오 기술을 활용하여 사막에서 타이거 넛을 재배하고, 황폐한 토지를 농지로 되살립니다. Meat the Next의 혁신 제품인 TIGA MILK는 세계 최초의 타이거넛 오트 밀크로, 크리미하고 락토스프리이며, 설탕을 첨가하지 않았습니다. 항산화제와 오메가 지방산이 풍부하여, 건강을 지원함과 동시에 환경 재생에도 기여하는 맛있는 대체 음료입니다.MODGUT (태국)MODGUT은 아세안 지역의 장내 미생물군집 (microbiome) 전문기업으로서, "마이크로바이옴 기반 식품 혁명"을 선도하고 있습니다. MODGUT은 마이크로바이옴 인사이트를 활용해 개인 맞춤형 영양과 식품 생산/소비의 미래를 연결하며, 과학과 식품 산업을 아우르는 협업 생태계 구축을 비전으로 삼고 있습니다.Mush& (대한민국)Mush&는 단순히 버섯을 재배하는 것에 그치지 않고, 기능성 영양의 미래를 구축하고 있습니다. Mush&의 독자적인 균사체(mycelium) 플랫폼은 지속 가능하고 고성능인 식품 및 사료 솔루션을 위한 깨끗하고, 확장 가능하며, 맞춤화 가능한 마이코프로틴 (mycoprotein) 원료를 제공합니다. 특허 균주와 검증된 B2B 사업 성과를 바탕으로, 차세대 식물성 식품, 기능성 제품, 면역 강화 동물 사료를 공급하고 있으며, 한국 최초 고층 수직농장에서 고급 동양 버섯을 재배하고, 케냐와 인도에 스마트팜 시스템도 운영하고 있습니다.0calab (중국)0CALAB은 저당 과일 주스의 가능성을 처음으로 주목한 선구적 기업입니다. 2022년에 설립된 OCALAB은 차세대 음료를 탐구, 개발하고, 산업화하며, 상업화하는 데 주력하고 있습니다. 현재 초기 제품 연구개발 및 산업 규모 생산을 성공적으로 완료했으며, 현재 초기 상용화 단계에 진입했습니다. 0CALAB의 저당 주스는 기존 과일 주스의 맛과 색을 그대로 유지하면서 다양한 건강상의 이점을 제공하고, 생산 비용 효율성도 갖추었습니다. 이 제품들은 가치사슬 전반에서 소비자와 업계 파트너 모두로부터 높은 평가를 받고 있습니다.Future Food Asia 소개Future Food Asia는 싱가포르에 본사를 둔 투자 및 자문사인 ID Capital이 개발한 AgriFoodTech 전문 플랫폼입니다. Future Food Asia는 연례 시상식, 컨퍼런스, 맞춤형 프로그램을 통해 아시아 태평양 전역의 초기 혁신가 및 스타트업을 지원하며, 미래에도 지속 가능한 식품 시스템 구축에 기여하고 있습니다. ID Capital은 이 분야의 개척자로서 2016년부터 지역 내 생태계 활성화를 위해 자본과 노력을 꾸준히 투자해왔습니다. 또한, ID Capital은 싱가포르 정부기관인 Enterprise Singapore의 SEEDS Capital 펀드에서 AgriFoodTech 분야 공식 파트너로 지정되어 있습니다.자세한 내용은 futurefoodasia.com 또는 이메일 (ffaa@idcapital.com.sg)로 문의하시기 바랍니다.A*STAR(싱가포르 과학기술연구청) 소개A*STAR (Agency for Science, Technology and Research)는 싱가포르 공공 부문을 대표하는 연구개발(R&D) 기관이며. A*STAR는 오픈 이노베이션을 통해 공공 및 민간 부문 파트너들과 협력하여 경제와 사회에 이바지하고 있습니다. 과학기술 전문기관으로서 A*STAR는 학계와 산업계 간의 가교 역할을 수행하고 있으며, 연구를 통해 싱가포르의 경제 성장과 일자리 창출에 기여하고, 보건, 도시 생활, 지속가능성 분야에서 사회적 가치를 향상시키고 있습니다.또한, 연구 커뮤니티와 산업계를 위한 과학 인재 및 리더 육성에도 핵심적인 역할을 담당하고 있습니다.A*STAR의 연구 활동은 생명과학, 물리과학, 공학 분야를 포괄하며, 주요 연구 기관들은 Biopolis와 Fusionopolis에 위치해 있습니다.최신 소식은 www.a-star.edu.sg 및 A*STAR의 페이스북 인스타그램 채널에서 확인할 수 있습니다.

