2025亚洲未来食品大奖回归，揭晓十家突破性农业食品科技初创企业决赛名单，角逐10万美元大奖

SINGAPORE, April 29, 2025 / EINPresswire.com / -- 第九届亚洲未来食品大奖(Future Food Asia Award,下称FFA或FFAA)即将重磅回归。作为亚太地区农业食品科技创新的顶级平台,亚洲未来食品大奖今日公布了入围年度决赛的十家初创企业名单。这些决赛选手将于5月21日至22日在新加坡进行路演,争夺10万美元的FFA大奖。此外,大会还将揭晓安迪苏未来饲料奖(Feed Forward Award)的获奖者。本届FFA的十家决赛企业包括:Aquaeasy(新加坡)、Faunatech(印度)、BioDefense(新加坡)、Verta Bioenergy(新加坡)、TOWING Corporation(日本)、MODGUT(泰国)、Meat the Next Company Limited(香港)、Changqingtang3d(中国)、0calab(中国)以及Mush&(韩国)。第九届亚洲未来食品大奖吸引了来自25个国家的参赛者,体现了该领域向可规模化创新的转型。本届大会以“创新与增长相遇”为主题,探讨资本与科技如何共同推动可持续影响。会议通过三个半天的专题讨论,聚焦具备规模化潜力的解决方案——从农业生物制剂与人工智能,到生物制造与基于自然原料的创新。FFA25重点关注农业科技、食品科技与自然解决方案的交叉领域,研究及时投资如何加速进步,同时平衡财务回报、社会韧性与地球健康。决赛名单由评委会经过严格评估后确定,评委会成员包括:新加坡科技研究局(A*STAR)生物医学研究委员会执行主任Azlinda Anwar博士、马恒达集团(Mahindra & Mahindra)东盟业务负责人Sanjeesh Bera、Jungbunzlauer研发副总裁Anne Wagner博士,以及ID Capital创始人Isabelle Decitre。ID Capital创始人Isabelle Decitre表示:“在当前要求清晰与信念的投资环境中,我们选择今年十家决赛企业的核心理念是:科学与技术是持久影响力的引擎。这些初创企业不仅以创新见长,更因其目标明确、韧性十足的规模化能力脱颖而出——这一理念与我们的长期愿景高度契合,并因我们与A*STAR的长期合作而更加坚实。”A*STAR生物医学研究委员会执行主任Azlinda Anwar博士指出:“农业食品科技的创新对构建亚洲乃至全球韧性可持续的食品体系至关重要。A*STAR很荣幸支持亚洲未来食品大奖,助力新一代初创企业以科学驱动的解决方案变革食品生产、加工与消费方式。通过促进科研机构、行业与企业家之间的协作,我们能加速突破性技术的实际应用,实现经济增长与社会效益的双赢。”大会已开放注册,购票请访问 https://futurefoodasia.com/ffa-2025/ 2025未来食品亚洲奖决赛企业概览Aquaeasy(新加坡)AquaEasy提供人工智能与物联网(AIoT)解决方案,助力虾农改善生计、保护地球并供养世界。其专有AI技术通过让“虾群向农民发声”,提供先进的数据驱动工具,缩短养殖周期,应对气候与疾病风险,提升虾类养殖的生产力、盈利性与可持续性。BioDefense(新加坡)BioDefense以生物技术革新食品供应链,使肉类、鱼类和海鲜保鲜期延长3倍,并通过无抗生素饲料增强养殖鱼类健康。其技术减少浪费、提升营养并消除有害化学物质,为生产者创造更高价值,同时推动食品安全与可持续发展。Faunatech(印度)FaunaTech开发首款智能手机连接的手持农业诊断平台,可检测牛奶、鱼类、肉类、禽类及谷物中的关键生物标志物,实现畜群疾病早期预警、减少抗生素使用,并监控农场端食品质量。TOWING Corporation(日本)TOWING是日本大学衍生企业,其生物炭土壤改良剂SORATAN源自清酒发酵技术。应用一个月内即可促进有机肥转化、提升作物产量(优于化肥),并同步实现土壤固碳。Verta Bioenergy(新加坡)Verta Bioenergy将畜禽与农业废弃物转化为高性能生物质颗粒,以更低成本与排放替代煤炭。其专利技术生产的颗粒燃料无需改造锅炉,已在菲律宾跨国客户中成功试用,比煤炭便宜40%、减排40%。常青堂(中国)常青堂利用AI算法与自适应3D打印技术,10分钟内定制个性化膳食(从运动员到老年人),重新定义亚洲健康科技与营养可及性的结合。Meat the Next Company Limited(香港)MTN通过AI食品科学与农业生物技术,在沙漠种植虎坚果,推出全球首款虎坚果燕麦奶TIGA MILK——零乳糖、无添加糖,富含抗氧化剂与欧米茄脂肪酸,兼具健康与环保价值。MODGUT(泰国)作为东盟肠道微生物组专家,MODGUT推动“微生物组驱动的食品革命”,连接个性化营养与未来食品生产/消费,构建协同生态系统。Mush&(韩国)Mush&以专利菌丝体平台生产清洁、可定制的菌蛋白原料,满足可持续食品与饲料需求,同时运营韩国首个高层垂直农场,并在肯尼亚与印度部署智能种植系统。0calab(中国)0CALAB率先开发低糖果汁,保留传统果汁口感与色泽,兼具健康效益与成本优势,已获产业链上下游广泛认可。关于亚洲未来食品大会亚洲未来食品大会 (Future Food Asia) 平台由 ID Capital 创立,ID Capital 是一家总部位于新加坡的投资和咨询公司,专注于农业食品科技领域。通过FFA奖项、年度会议和其他定制项目,ID Capital 支持早期创新者和初创企业,为在整个亚太地区构建面向未来的食品体系做出贡献。作为该领域的先驱,ID Capital 自 2016 年以来一直致力于推动该地区的生态系统建设,并为此投入了大量精力和资金。ID Capital 也是新加坡企业发展局 (Enterprise Singapore) 的指定合作伙伴,负责其在农业食品科技领域的 SEEDS Capital 基金。详情请访问 futurefoodasia.com或邮件 ffaa@idcapital.com.sg关于新加坡科技研究局(A*STAR)新加坡科技研究局 (A*STAR) 是新加坡领先的公共部门研发机构。通过开放式创新,我们与公共和私营部门的合作伙伴携手合作,造福经济和社会。作为一家科技机构,A*STAR 致力于连接学术界和产业界。我们的研究为新加坡创造了经济增长和就业机会,并通过改善医疗保健、城市生活和可持续发展等社会成果来提升生活水平。A*STAR 在为更广泛的科研界和产业界培养科学人才和领导者方面发挥着关键作用。A*STAR 的研发活动涵盖生物医学、物理科学和工程学,其研究机构主要位于启奥生物医药园 (Biopolis) 和启汇城 (Fusionopolis)。For ongoing news, visit www.a-star.edu.sg . Follow us on Facebook

