当今的消费者越来越意识到在不牺牲口味的情况下过上健康,平衡生活的重要性。

SHANGHAI, CHINA, January 18, 2024 / EINPresswire.com / -- 进食时,必须注意所选择的食物质量,这些食物更喜欢天然食物,例如水果和蔬菜,如果季节更好。欧洲口味艺术-水果与 & Veg Masterpieces项目是由欧盟和CSOItaly共同资助的一项交流和信息运动,目的是促进联盟领土上生产的水果和蔬菜的消费 限制性质量标准。实际上,该项目旨在鼓励消费者在消费选择上更加谨慎和有意识。正是时令水果和蔬菜有助于抵消现在已经到来的寒冷和冬季的负面影响。季节性蔬菜和水果（例如猕猴桃和柑桔类水果）是维生素C的极好来源,维生素C有助于铁的吸收,铁的缺乏会导致虚弱, 并增强免疫系统的防御能力。它们还提供纤维,不仅可以促进饱腹感并消除饥饿感,还可以消除使身体疲劳的多余毒素。为了获得最佳的身体效果,以下是两种食谱,可以将这些水果掺入日常饮食中,而不会失去其所有自然益处。在西方,在早餐中加入橙汁的习惯很普遍,但几乎总是包装果汁。像意大利这样的国家除外,那里的餐馆和家庭都对传统的新鲜榨汁非常熟悉,因为新鲜的橙子除了便宜之外,还更美味,更健康。橙汁是一种极好的食物,在健康饮食中不能缺少。橘子是柑橘类水果的一部分,是地中海盆地最常见的农作物之一。血橙提供维生素C和B维生素,有助于增强身体的防御能力。此外,它们还包含许多矿物质,例如镁和钾,这些矿物质对于支撑身体很有价值。它们也是抗氧化剂的极好来源,可保护细胞免受氧化应激并在能量代谢中发挥积极作用。血橙汁-橘子:对于一杯等于250毫升的橙汁,大约需要三个中型橙子。-榨汁机准备要轻松挤压橘子,请将其纵向切成两半,即将段切成两半。然后用榨汁机将它们挤压,然后将获得的果汁倒入玻璃杯中。现在果汁准备好了。另一方面,如果不需要残留的纸浆,只需将其通过过滤器,然后再将其倒入玻璃中以将固体部分与液体其余部分分开。重要的是要记住,刚榨出的橙汁应在榨汁后几分钟内喝醉,以便它可以提供所含的所有维生素。如果任其站立,果汁将失去存在的维生素量,并且在十二小时内将完全没有维生素,同时保持其风味。猕猴桃也是维生素C的极好来源,实际上它们所含的甚至比橙子还多。它们还提供多种矿物质,包括钾和镁,有助于抵消疲劳。猕猴桃果实富含纤维,具有净化和排毒的特性,有助于减少腹胀和“排毒”身体,因此是代谢和脂肪吸收的良好肠道调节剂。除了吃它,还值得尝试将其添加到普通水中。猕猴桃和柠檬排毒水-1升水-3个猕猴桃-1个柠檬准备首先,必须充分洗涤柠檬以去除果皮上残留的污垢。然后将其切成薄片,然后将所得碎片或切片放入水罐中。然后转到猕猴桃,根据个人喜好,应将其去皮,切成薄片或切碎。猕猴桃应添加到水罐中的柠檬中,在室温下应加水。为了获得令人愉悦的味道,需要将水果注入至少6个小时,最好是过夜。柠檬和猕猴桃排毒水可以冷饮或在室温下饮用,最多可以在冰箱中保存几天。非常适合在一天中的任何时间喝酒,一旦过滤,也可以用最喜欢的水瓶带到健身房。由于存在柠檬和猕猴桃,这种排毒水将有助于燃烧脂肪,具有抗氧化剂并且富含维生素C。欧洲品味艺术运动还体现了意大利市场领先公司的贡献,包括Apofruit,Cico-Mazzoni,Conserve Italia,Lagnasco Group,Oranfrizer,Origine Group e RK Growers.关于 CSOItaly 的新闻CSOItaly 成立于 1998 年，是意大利独一无二的实体，联合了意大利国内水果和蔬菜生产和销售领域的许多领先企业。该组织的成员还包括专门从事果蔬供应链不同领域（从包装、物流、加工、机械到分销）的重要公司。CSOItaly 的使命是为会员提供有用的服务，以提高意大利果蔬产业的效率和竞争力。CSOItaly 是一个为整个意大利果蔬供应链服务的技术平台，旨在通过运营商之间的协同作用提高竞争力。CSOItaly 有 73 个成员，分布如下： 51 个生产商成员、14 个供应链成员、3 个补贴成员和 5 个支持机构。由欧盟资助。但所表达的观点和意见仅代表作者本人，不代表欧盟或欧洲研究执行机构 (REA) 的观点和意见。欧盟和资助机构均不对此负责。