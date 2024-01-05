FSP ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОВЕРШЕННО НОВУЮ ЛИНЕЙКУ КОРПУСОВ CUT593
EINPresswire.com/ -- FSP Group, ведущий мировой производитель высокопроизводительных ODM блоков питания с модификацией STD и компонентов для ПК, представляет новый корпус CUT593 в форм-факторе Ultra Tower, предназначенный для геймеров и создателей видео-контента.
Корпус CUT593 выпускается в трёх модификациях: CUT593, CUT593 ARGB и CUT593 Premium. Он идеально подходит для высокопроизводительных систем, которые могут полностью раскрыть его потенциал и возможности, задействовав весь функционал. Кроме того, пользователи могут выбрать один из двух вариантов расцветки - черный или белый, что придает корпусу дополнительную индивидуальность в дополнение к его футуристическому дизайну.
Конструкция корпуса серии CUT593 продумана в мельчайших деталях и допускает установку широкого спектра материнских плат различных форм-факторов, благодаря чему этот корпус является универсальным выбором для любого сборщика ПК. Корпус ориентирован на удобство пользователя, на повышение организованности и функциональности в процессе сборки. Среди отличительных черт данного корпуса следует отменить систему укладки кабелей без использования инструментов с минимальными усилиями, а также крышку передней панели, которую можно легко заменить в соответствии с вашими эстетическими предпочтениями, что позволяет создать индивидуальный внешний вид.
Для тех, кому требуются максимальное удобство и безупречная эстетика, корпус CUT593 Premium поставляется с предустановленными на заводе кабелями для БП в оплётке. Это упрощает и облегчает процесс сборки системы для пользователей с любым уровнем технических навыков и обеспечивает аккуратную укладку кабелей.
Кроме того, корпус CUT593 отличается оптимизированными габаритами с большим внутренним пространством, позволяющим установить кулер для процессора высотой 175 мм. Также корпус позволяет установить полноразмерную видеокарту серии RTX 4000 длиной до 400 мм. То есть вы можете использовать любые высокопроизводительные компоненты при сборке без компромиссов и ограничений.
CUT593 обеспечивает максимальную эффективность охлаждения. В него можно установить до трех 140-мм вентиляторов на переднюю панель и один 140-мм вентилятор на заднюю панель, который уже предустановлен на заводе. В дополнение к этому пользователь может установить несколько радиаторов: кронштейны, расположенные спереди и сверху. Конструкция также допускает установку 280- и 360-мм радиаторов на передней и верхней панелях корпуса, что позволяет использовать различные конфигурации жидкостного охлаждения. В корпусе предусмотрено достаточно места для расширения, просторный отсек для жёстких дисков и SSD-накопителей, шесть слотов расширения, а также несколько слотов для 3,5-дюймовых жёстких дисков и SSD-накопителей.
MSRP (without VAT) in EUR
CUT593A BLACK 89.00
CUT593P BLACK 119.00
CUT593P WHITE 125.00
Страница изделия:
CUT593P: https://www.fsplifestyle.com/en/product/CUT593P.html
CUT593A: https://www.fsplifestyle.com/en/product/CUT593A.html
CUT593: https://www.fsplifestyle.com/en/product/CUT593.html
Видеопрезентация изделия: https://youtu.be/pXzVr4QY_Vw
Для просмотра подробной информации об изделии посетите
официальный веб-сайт FSP Group: www.fsp-group.com
Веб-сайт о брендированной продукции FSP Group: www.FSPLifestyle.com
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Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC9fFNxmk8V3kGZ1XeaaZPxw
О FSP
Компания FSP, основанная в 1993 году, является одним из ведущих поставщиков блоков питания в мире. FSP Group (3015: Тайвань) создаёт блоки питания, отвечающие самым разнообразным потребностям пользователей. Коллектив компании занимающийся научными исследованиями и разработками насчитывает более 400 человек. Компания имеет большие производственные площадки и конвейерные производственные линии.
FSP выпускает более 500 моделей, сертифицированных по стандартам 80 PLUS и является лидером в этой области.
FSP предлагает пользователям высококачественные блоки питания для коммерческих и бытовых систем, созданные на основе экологически безопасных технологии.
Подробнее о компании FSP Group: www.fsp-group.com
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Корпус CUT593 выпускается в трёх модификациях: CUT593, CUT593 ARGB и CUT593 Premium. Он идеально подходит для высокопроизводительных систем, которые могут полностью раскрыть его потенциал и возможности, задействовав весь функционал. Кроме того, пользователи могут выбрать один из двух вариантов расцветки - черный или белый, что придает корпусу дополнительную индивидуальность в дополнение к его футуристическому дизайну.
Конструкция корпуса серии CUT593 продумана в мельчайших деталях и допускает установку широкого спектра материнских плат различных форм-факторов, благодаря чему этот корпус является универсальным выбором для любого сборщика ПК. Корпус ориентирован на удобство пользователя, на повышение организованности и функциональности в процессе сборки. Среди отличительных черт данного корпуса следует отменить систему укладки кабелей без использования инструментов с минимальными усилиями, а также крышку передней панели, которую можно легко заменить в соответствии с вашими эстетическими предпочтениями, что позволяет создать индивидуальный внешний вид.
Для тех, кому требуются максимальное удобство и безупречная эстетика, корпус CUT593 Premium поставляется с предустановленными на заводе кабелями для БП в оплётке. Это упрощает и облегчает процесс сборки системы для пользователей с любым уровнем технических навыков и обеспечивает аккуратную укладку кабелей.
Кроме того, корпус CUT593 отличается оптимизированными габаритами с большим внутренним пространством, позволяющим установить кулер для процессора высотой 175 мм. Также корпус позволяет установить полноразмерную видеокарту серии RTX 4000 длиной до 400 мм. То есть вы можете использовать любые высокопроизводительные компоненты при сборке без компромиссов и ограничений.
CUT593 обеспечивает максимальную эффективность охлаждения. В него можно установить до трех 140-мм вентиляторов на переднюю панель и один 140-мм вентилятор на заднюю панель, который уже предустановлен на заводе. В дополнение к этому пользователь может установить несколько радиаторов: кронштейны, расположенные спереди и сверху. Конструкция также допускает установку 280- и 360-мм радиаторов на передней и верхней панелях корпуса, что позволяет использовать различные конфигурации жидкостного охлаждения. В корпусе предусмотрено достаточно места для расширения, просторный отсек для жёстких дисков и SSD-накопителей, шесть слотов расширения, а также несколько слотов для 3,5-дюймовых жёстких дисков и SSD-накопителей.
MSRP (without VAT) in EUR
CUT593A BLACK 89.00
CUT593P BLACK 119.00
CUT593P WHITE 125.00
Страница изделия:
CUT593P: https://www.fsplifestyle.com/en/product/CUT593P.html
CUT593A: https://www.fsplifestyle.com/en/product/CUT593A.html
CUT593: https://www.fsplifestyle.com/en/product/CUT593.html
Видеопрезентация изделия: https://youtu.be/pXzVr4QY_Vw
Для просмотра подробной информации об изделии посетите
официальный веб-сайт FSP Group: www.fsp-group.com
Веб-сайт о брендированной продукции FSP Group: www.FSPLifestyle.com
Facebook: www.facebook.com/FSP.global
Instagram: https://www.instagram.com/fspglobalfan/
LinkedIn: www.linkedin.com/company/1842554
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC9fFNxmk8V3kGZ1XeaaZPxw
О FSP
Компания FSP, основанная в 1993 году, является одним из ведущих поставщиков блоков питания в мире. FSP Group (3015: Тайвань) создаёт блоки питания, отвечающие самым разнообразным потребностям пользователей. Коллектив компании занимающийся научными исследованиями и разработками насчитывает более 400 человек. Компания имеет большие производственные площадки и конвейерные производственные линии.
FSP выпускает более 500 моделей, сертифицированных по стандартам 80 PLUS и является лидером в этой области.
FSP предлагает пользователям высококачественные блоки питания для коммерческих и бытовых систем, созданные на основе экологически безопасных технологии.
Подробнее о компании FSP Group: www.fsp-group.com
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