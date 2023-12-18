شركة KLEVV تقدم مجموعة CRAS V RGB مع DDR5-8400 مع النسخة البيضاء المذهلة الجديدة كليًا
متوافقة مع معالج الحاسوب المكتبي Intel Core من الجيل الـ 14 & منصة مجموعة شرائح Z790HONGKONG, HONGKONG, December 18, 2023 /EINPresswire.com/ -- شركة KLEVV تقدم مجموعة CRAS V RGB مع DDR5-8400 مع النسخة البيضاء المذهلة الجديدة كليًا
متوافقة مع معالج الحاسوب المكتبي Intel Core من الجيل الـ 14 & منصة مجموعة شرائح Z790
الثامن عشر من ديسمبر, 2023, هونج كونج - يسر KLEVV, كعلامة تجارية رئيسية في التخزين والذاكرة للعملاء تم إطلاقها بواسطة شركة Essencore, أن تزيح الستار عن مجموعة الذاكرة ذات النسخة البيضاء المذهلة والجديدة كليًا CRAS V RGB والتي تتوفر بسرعات فائقة السرعة لتهيئات تقدر بـ 8200مليون طن/الثانية & 8400 مليون طن/الثانية.
مخطط أنيق بلون جديد
كدليل على الشعبية الهائلة والطلب المتنامي على مجموعات الذاكرة CRAS V RGB؛ ردت KLEVV على ذلك بتقديم النسخة البيضاء المذهلة التي طال انتظارها لتضيفها إلى قائمة منتجات الذاكرة الرائدة خاصتها بالإضافة إلى خيارين ذوي سرعة عالية للعملاء. وتعزز هذه النسخة الجديدة بالجماليات الأخاذة من خلال الإبقاء على التصميم الذي يتميز بظلال مختلفة لنفس اللون, وتحافظ على مرادف معايير الأداء الاستثنائي من خلال سلسلة CRAS V RGB؛ الأمر الذي يرسخ مكانتها كالاختيار المفضل بين المنتجات المتحمسة والمحترفة المشابهة.
تضييق الوقت من خلال ترددات الساعة عالية السرعة
وكون مجموعات الذاكرة CRAS V RGB الخاصة بـ KLEVV مصممة بإتقان للتشغيل عالي السرعة؛ فهي تقدم أداءً مميزًا بواسطة خيارات السرعة الاستثنائية وهي 8200 مليون طن/الثانية (تتميز بتوقيتات 38-49-49-131) و8400 مليون طن/الثانية (بتوقيتات 40-52-52-134), وكل هذا يتم بكفاءة تشغيل عند فلطية تقدر بـ 1.45 فولت. توضح لقطة الشاشة أدناه نتيجة اختبار مجموعة 8400 مليون طن/الثانية باستخدام أداة قياس أداء الذاكرة وذاكرة التخزين المؤقت AIDA64.
"يرجى ملاحظة أن نتائج اختبار عرض نطاق الذاكرة قد تختلف نتيجة لعوامل, مثل: تهيئات الجهاز, إصدارات BIOS, إعدادات النظام, أو المعلمات."
تقدم مجموعة الذاكرة CRAS V RGB من KLEVV قيم ساعية مذهلة ورائدة في المجال؛ مما يقلل بدوره تأخر التشغيل ويعزز أداء النظام ككل؛ ما يجعلها رائدة في مجال الذاكرات بتقنية عتاد فائقة ومتطورة.
يمكن الوصول لهذه المواصفات في كل من مجموعتي ذاكرة النسخة السوداء الداكنة والنسخة البيضاء المذهلة التي تم الكشف عنها مؤخرًا, وكلتاهما متوفرتان بتهيئة 24 جيجا بايت 2x.
رفع تردد تشغيل وتوافق فائق
تعزز مجموعات الذاكرة من سلسلة CRAS V RGB التوافق الشامل مع أحدث معالجات الحاسبات الشخصية Intel Core من الجيل الـ 14 & منصة مجموعة شرائح Z790, كما تدعم ملفات تعريف رفع تردد التشغيل Intel XMP 3.0 وAMD EXPO. تظهر مجموعات الذاكرة هذه تكاملاً استثنائيًا مع مجموعة واسعة من لوحات الأم الشهيرة واكتسبت نجاحًا مدويًا من خلال اجتيازها اختبارات QVL للجهات المصنعة الكبرى للوحات الأم الرئيسية. وتقدم قائمة الذاكرة الرائدة الخاصة بـ KLEVV أداءً فائق السرعة, وتوافق شامل, وتهيئات متعددة مزدوجة القناة لـ 16 جيجا بايت x2, 24 جيجا بايت x2, و32 جيجا بايت x2. وهي مثالية للمستخدمين الباحثين عن السرعة العالية, وحلول الذاكرة الموثوقة مع وجود جماليات عصرية وأنيقة.
توافر المنتج ومكان الشراء
ستتوفر مجموعات ذاكرة النسخة البيضاء المذهلة CRAS V RGB والوحدات العالية السرعة بدءًا من ديسمبر2023, يتم توزيع.
https://www.essencore.com/en/support_where_to_buy KLEVV محليًا ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي
معلومات إضافية
CRAS V RGB - https://www.klevv.com/ken/products_details/memory/Klevv_CrasVRGB
حول ESSENCORE
تأسست شركة Essencore المحدودة عام 2014، وترمي لأن تصبح المورد الأول في العالم لوحدات DRAM ومنتجات تطبيقات فلاش NAND. بدأت الشركة العمل لتحقيق هدف واحد: "تغيير العالم، وتبوؤها موضع الريادة في توزيع أشباه الموصلات". تتمثل إستراتيجيات العمل في Essencore في اعتماد أحدث التقنيات لتمييز نفسها عن الشركات المنافسة، وتقديم منتجات ذاكرة مخصصة ومحافظ منتجات متنوعة تلبي استعداد العملاء للمنافسة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.essencore.com.
حول KLEVV
KLEVV هي علامة تجارية خاصة بشركة Essencore، من كبرى شركات منتجات تطبيقات Module وNAND Flash. ركز نطاق KLEVV على وحدات ذاكرة الألعاب الفائقة ومحركات الأقراص الصلبة. تلتزم KLEVV بتقديم منتجات ذات عالمية المستوى بجودة من الدرجة الأولى، وجميع المنتجات مصممة للهواة ممن يسعون للحصول على الأفضل في الحياة. حازت ذاكرة KLEVV / SSD على جائزة Red Dot Design الألمانية لتصميمها المبتكر لمنتجاتها في 2015 و2019 و2021 و2022. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.klevv.com.
Emily Lin
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