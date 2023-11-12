OHR 假期通訊 - 2023 年 11 月/12 月

尊敬的居民、邻居和朋友们：

节日快乐，人权办公室（OHR）谨送上热切的假日节日 季 问候！上个月，我们通过庆祝“国家土著文化月”和“全国护理人员月”，表彰了两个至关重要但往往不被重视群体所作出的重大贡献。

经过为期一个月的庆祝活动，我们正式认证土著人民为我们所提供的重新认知其独特传统、文化和挣扎（历史和当代上）的机会。 除开普遍存在对土著人的刻板印象和误解，仍有近 400 万人自称为美国印第安人或阿拉斯加土著人（请查阅我们的《言辞很重要：围绕种族和族裔身份的包容性语言指南》，了解这些不同的术语）。以今年的主题“庆祝部落主权与身份”为指南，去了解哥伦比亚特区内外土著社区的更多信息。

根据一些统计数据表明，全国有超过 5300 万名护理人员为年迈、患病或残障人士提供护理和支持。尽管其中一些护理人员有偿工作，但他们中绝大多数人提供的护理为无偿护理，其经济价值超过 $4700 亿美元。 这些护理人员，无论是家庭成员、亲朋好友还是家政工人，都是我们社区中不可或缺的成员，教育人群和理解有关影响他们的问题是至关重要。根据 1977 年《哥伦比亚特区人权法》 (D.C.Human Rights Act of 1977)，护理人员既作为家政工人而受到保护，也受家庭责任受保护特征（所有四个执法领域）保护。

迈入十二月，我们不仅迎接节日的到来，也纪念人权和公民权利保护方面的重要里程碑。十二月为世界人权月，今年是《世界人权宣言》发布 75 周年——这是一盏指引我们走向自由和平等之路的明灯。尽管取得了一些进展，我们承认障碍依然存在，并重申我们致力于建设一个正义和尊重不仅仅是理念而是现实的世界的承诺。

同样 类似地十二月二十日对我们来说也是特殊的一天，因为我们庆祝《残疾人权利宣言》发布 48 周年。该宣言着重指出我们对建设包容性环境、拆除壁垒以及捍卫残疾人的权利。通过反对体能歧视并确保无障碍性，我们可以对建立一个重视包容以及人人平等的社会做出贡献。

在庆祝假日节日的同时，让我们共同庆祝世界人权月，致力于建设一个正义、自由和因得的尊重对每个人来说均为现实而不仅仅是愿景的世界。

祝愿大家节日快乐，充满喜悦、欢乐和深厚社群感。